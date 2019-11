Representantes de la OEA presentarán sugerencias para garantizar un nuevo proceso electoral en Bolivia







19/11/2019 - 12:36:40

La Paz, (ABI).- Representantes de la Organización de Naciones Unidas (OEA) se reunieron el martes con la presidenta Jeanine Áñez en Palacio de Gobierno, en La Paz, y anunciaron que el jueves presentarán algunas sugerencias, para garantizar la realización de un nuevo proceso electoral en Bolivia.



El jefe de esa delegación, Rodolfo Piza, dijo a los periodistas que esas sugerencias se elaborarán tras reuniones con varios actores políticos y la sociedad civil boliviana.



"Nosotros el jueves en la tarde daremos unas recomendaciones, una vez que completemos la agenda de consultas con distintos actores y sectores y entendiendo mejor las posibilidades y condiciones de Bolivia para garantizar, por un lado, el proceso electoral legítimo, justo y libre", dijo a los periodistas después de reunirse con Áñez.



Para Piza, lo más recomendable para el Estado boliviano es realizar las elecciones generales lo más antes posible y en el marco institucional y de respeto a las condiciones básicas para ese proceso.



"Debe haber un plazo y el plazo debe ser lo antes posible, pero que se cumplan las garantías básicas para que no vuelva a darse una situación como la que se dio recientemente", dijo.



Indicó que esas recomendaciones también estarán centradas a llamar a la pacificación del país, frente a medidas radicales de presión de sectores movilizados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Vamos tratar de conversar con todos los sectores que sea posible y el jueves, una vez que veamos distintos puntos de vistas, pues sacaremos algunas recomendaciones respetuosas con la soberanía del pueblo boliviano", afirmó el jefe de esa delegación de la OEA.



La OEA jugó un rol fundamental en el proceso electoral del 20 de octubre porque detectó irregularidades en varios actuados de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes, durante y después de los comicios que le otorgaban la victoria al expresidente Evo Morales.



Esas observaciones fueron corroboradas por una comisión de especialistas y auditores internacionales de esa instancia internacional que detectó manipulación informática en el recuento de votos, por lo que anunció que no se podía avalar los comicios electorales en Bolivia.



A raíz de ese informe preliminar los bolivianos mantuvieron 21 días de paro hasta que Áñez asumió el 12 de noviembre la presidencia de Bolivia para el período de transición hasta que se posesione a un mandatario elegido en las urnas.



"Los países pasan por etapas complejas y difíciles, Bolivia no es una excepción, tiene problemas como todas las sociedades latinoamericanas y la voluntad siempre es buscar la paz, el desarrollo, los derechos fundamentales y humanos, y por supuesto, la democracia y procesos electorales justos, libres y que cumplan los estándares que exigen los tratados internacionales", manifestó Piza.