Atigrados apuestan por jugar el título en el exterior, Wilsternan rechaza esa posibilidad







19/11/2019 - 07:17:41

En el caso de que el torneo se declare finalizado si no hay garantías en el país para completar el certamen, existe la posibilidad de jugar un partido en el exterior para definir el puesto de “Bolivia 2” para Copa Libertadores, donde The Strongest y Wilstermann se ven perfilados.



El Diario.- “Sería bonito jugar una final, me acuerdo de un partido final que se jugó en Argentina, fue lindo para la gente, pero eso hay que esperar, no hay nada concreto”, expresó el portero de The Strongest, Daniel Vaca.



Para el medioacampista, Jhasmani Campos, esta posibilidad “sería lo ideal”, tomando en cuenta los conflictos sociales, donde no habrían las garantías necesarias para jugar en el país, más que todo que “la gente tiene en mente otras cosas que son más importantes que el fútbol”.



Wilstermann: “No tenemos porqué jugar un partido ni aquí ni afuera”



Los Tiempos.- No hay nada que pensar, nada que negociar ni paso que ceder. Para Wilstermann, la figura está muy clara: es el club que mayor mérito deportivo hizo en lo que va del Clausura y, en caso de que el campeonato finalice sin cumplir con todas sus fechas pactadas, deberá quedarse con el premio como Bolivia 2 para jugar la Copa Libertadores 2020.



Esa es la postura que maneja la institución cochabambina, que actualmente lidera la tabla de posiciones del torneo de la División Profesional, con 36 unidades.