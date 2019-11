Empresas en Cochabamba calculan pérdida de Bs 1.617 millones







19/11/2019 - 07:07:38

Los Tiempos.- Después de un mes de conflictos sociales, las industrias y empresas de Cochabamba sufrieron una pérdida de 1.617 millones de bolivianos. Así lo declaró el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, quien explicó que muchas empresas pararon porque no les llegan insumos, pero tampoco pueden sacar sus productos a otras regiones para la venta.



A este panorama se suma la ruptura del gasoducto Carrasco-Valle Hermoso, que derivó en la suspensión de provisión de gas a 65 factorías.



Los avicultores, por su parte, reportaron la muerte de aves por falta de alimento. Además, algunos optaron por traer pollo bebé de Santa Cruz por vía aérea, pero de los 330 mil embalados para el viaje, el 92 por ciento murió por falta de oxígeno, dijo el presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), Willy Soria.



El sector también logró traer insumos en avión con el apoyo del Ministerio de Defensa, pero los altos costos hacen que el proceso sea insostenible. Traer un quintal de soya cuesta 200 bolivianos, cuando por tierra vale 98.



Además, la cantidad transportada es limitada. Con este panorama, el sector avicultor corre el riesgo de desaparecer, indicó Soria.



La presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), Luz Mary Zelaya, indicó que sus más de 100 afiliados dejaron de operar porque no tienen insumos. “Los productores de mermelada han dejado de producir porque no llega fruta”, ejemplificó.



En cambio, el presidente de la Cámara de Exportadores Cochabamba (Cadexco), Gunter Hass, indicó que los 50 exportadores pierden 400 mil dólares por día.