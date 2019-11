La Alcaldía controla precios de los alimentos en los 83 mercados de la ciudad







19/11/2019 - 07:04:16

La Paz.- Para evitar que los precios de la carne, el pollo y otros productos de la canasta familiar se incrementen, la Comuna controla el agio en los 83 mercados de la ciudad de La Paz con personal de la Intendencia Municipal, la Guardia Municipal y la Dirección de Mercados, informó este domingo el Alcalde, Luis Revilla.



“Brigadas de la Guardia Municipal, de la Intendencia y de nuestra Unidad de Mercados salen a los mercados de la ciudad para instalar puntos (para el) control, tanto del peso de los alimentos como del precio. De tal manera que evitemos que se produzca especulación, agio con el precio de los alimentos que (…) afecta a los que tienen menores recursos”, dijo el burgomaestre en conferencia de prensa.



Los conflictos sociales tras las elecciones del pasado 20 de noviembre han provocado que los precios de la canasta familiar, sobre todo la carne de pollo y res, suban de precio por la especulación en la urbe paceña. Esto debido a que personas afines al Movimiento Al Socialismo bloquean, desde el viernes pasado, la planta de distribución de combustibles de Senkata en El Alto, además de las rutas de acceso a Río Abajo, zona productora de legumbres, entre otros.



Prioridad en nueve mercados grandes



La directora de Mercados y Comercio en Vías Públicas, Paola Valdenassi, sostuvo que las tres brigadas municipales controlarán que los puestos de venta muestren la lista de precios, el peso de los productos y no permitirá “los asentamientos ilegales” alrededor de los mercados de abasto en los 83 mercados paceños.



Asimismo, Valdenassi enfatizó que se priorizará el control en nueve mercados grandes que son: Uruguay, Rodríguez, Villa Fátima, Yungas, Miraflores, 16 de Julio, Strongest, Achumani e Irpavi. El resto de los mercados serán atendidos de acuerdo al cronograma.



“Ahí vamos a tener personal constante que va a estar realizando las acciones (de control) de acuerdo a las funciones que establece la norma”, sostuvo Valdenassi.



Además, el burgomaestre indicó que luego de una inspección, se evidenció que en los supermercados paceños no hay incremento de precios en los alimentos y que son los mercados de abasto popular los afectados.



“Los supermercados no han tenido incremento de precios pero resulta que los mercados son los que han sufrido esta situación de especulación. (…) La gente que no tiene ingresos fijos es la que más está sufriendo por esta situación de la falta de combustible y de la especulación”, agregó la máxima autoridad edil.



La directora de Mercados manifestó que se reunirán con las maestras mayores de los mercados para coordinar el control de precios y peso de los productos.



“En el tema de verduras y frutas, la fuente de llegada a la ciudad es de rio abajo, la zona Sur y otros por los Yungas”, acotó.



Revilla indicó que en “las últimas horas” la Alcaldía coordinó con el Ministerio de Desarrollo Productivo para que los puentes aéreos abastezcan de pollo y res a los mercados paceños lo más antes posible.