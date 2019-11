Desconocen a Salvatierra y Rivero: MAS avaló sucesión de Jeanine Añez a Presidencia interina







El Diario.- Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado el pasado 10 de noviembre, los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) avalaron la sucesión de la senadora de Unidad Demócrata (UD) Jeanine Añez al mandato de forma interina. Sostuvieron una reunión con la oposición, la Unión Europea (UE), la Iglesia Católica para solicitar la salida del país del exmandatario a México en calidad de asilado político.



El expresidente Jorge Quiroga reveló que tras la renuncia del exmandatario el domingo 10 por la tarde, la Conferencia Episcopal Boliviana gestionó una reunión con el representante de la unión europea, León de la Torre Krais, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y otros, donde estaba presente la senadora Adriana Salvatierra, quien buscó una vía para que Morales abandone el país, según el relató la oficialista estaba desesperada.



“Así es, no hay problema si lo van a negar, se condicionaba la discusión de la sucesión a que Evo Morales pueda abandonar Bolivia porque estaba oculto en Chimoré. A pedido de Adriana Salvatierra, del embajador de la Unión Europea y de la Conferencia Episcopal Boliviana cooperamos para requerir los permisos para que el señor Evo Morales salga del país porque eso hacia efectiva la dejación del cargo y el abandono de funciones y viabilizaba la sucesión constitucional”, explicó el expresidente.



El Diario trató de contactarse con la diputada Susana Rivero y la exsenadora Adriana Salvatierra para conocer la versión de la salida de Evo Morales del país, además del por qué continúan rechazando la sucesión constitucional si gestionaron el hecho para garantizar la salida de Morales. Sin embargo, vanos fueron los intentos porque no contestaron a las llamadas telefónicas.



LA REUNIÓN



El primer encuentro se desarrolló el lunes 11 del mes en curso en la Universidad Católica, donde también estaban presentes el senador de UD, Óscar Ortiz, el diplomático español Carmelo Angulo y el actual ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.



Una segunda reunión se realizó el martes 12 donde Adriana Salvatierra llega acompañada por Susana Rivero y la responsable de la Unidad de Investigaciones Forenses (UIF) Teresa Morales, de forma paralela Morales se aprestaba a salir del país rumbo a México. Para ese día quedó un vacío de poder en el país, tomando en cuenta la renuncia de ambos mandatarios, los presidentes de ambas cámaras y el vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli.



El pasado miércoles, se observó a Salvatierra con un grupo de Ponchos Rojos que estaban marchando en la calle Sucre a menos de dos cuadras de plaza Murillo.



En ese contexto, la presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, manifestó que Salvatierra y la diputada Susana Rivero no son interlocutoras directas para generar un encuentro de debate con los frentes políticos.