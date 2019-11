Fracasa el diálogo para pacificar el país por la ausencia de delegados del MAS







19/11/2019 - 06:18:49

Página Siete.- El diálogo convocado para pacificar el país y poner fin a la crisis social fracasó ayer. La razón es que no se presentaron a la mesa de consenso los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), los exministros Héctor Arce y Carlos Romero.



A la cita asistieron representantes de la Iglesia Católica, de los organismos internacionales y líderes políticos, entre ellos el expresidente Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional. Ellos esperaron por una hora y 30 minutos y nunca llegaron los delegados del MAS.



Según informes, Romero y Arce no se presentaron con el argumento de que “no existen garantías ni seguridad” para llegar al punto del encuentro, pues quienes participan del diálogo “filtraron” a los medios de comunicación de que ellos asistirían al diálogo.



Durante la hora y 30 minutos de espera, el expresidente Quiroga aprovechó para exponer los dos proyectos de decretos supremos para que Jeanine Añez, presidenta transitoria, designe a los vocales del Órgano Electoral y convoque a nuevas elecciones.



Luego informaron que Arce y Romero solicitaron una reunión con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiciano Atalá, en oficinas de un organismo internacional. La autoridad se trasladó hasta esos predios. Hasta el cierre de esta edición, las 22:00, no se conocieron resultados de ese encuentro.



Página Siete llamó a al menos 10 legisladores del MAS para conocer las razones de su ausencia en la mesa de diálogo, pero no se tuvo éxito. Ninguno de ellos respondió, pese a los llamados insistentes de este medio de comunicación.



El diálogo para pacificar el país arrancó después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. Como primera tarea, la Iglesia, la Unión Europea y expresidentes gestionaron, a pedido del MAS, la salida del exmandatario a México, donde está asilado desde el 12 de noviembre.



Desde entonces se realizaron varias reuniones. Fuentes diplomáticas explicaron que los primeros encuentros fueron para incentivar la confianza entre los representantes del Gobierno y del MAS.



En los encuentros, el masismo planteó tres condiciones: garantías para sus dirigentes y sus legisladores, salvoconductos y el retorno de Morales.



Ante un eventual fracaso de las negociaciones, el Gobierno estudia la posibilidad de convocar “de manera inmediata” a elecciones “a través de algún otro instrumento legal”, anunció Justiniano.



Varios líderes políticos sugirieron a Añez que por decreto convoque a nuevas elecciones y designe a vocales electorales.



Virginio Lema, candidato a la presidencia del MNR, dijo que “la presidenta Añez debe convocar a elecciones y debe nombrar vocales ahora, no puede esperar más. Se le acaba el tiempo a ellos y a toda nuestra democracia”.



Mientras que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó, en su cuenta de Twitter, que “en 2005 se acordaron y aprobaron varias reformas constitucionales y legales para posibilitar elecciones. Todos dialogaron en paz y cedieron algo para sumar voluntades, hoy también puede ser posible”.



Pedido de Morales



Desde su exilio en México, ayer Evo Morales dijo que si retorna a Bolivia no buscará competir en las nuevas elecciones, pero sí quiere completar los dos meses que le quedan, según él, de mandato. “Déjenme volver y terminar mi mandato”, expresó Morales a Al Jazeera.



La pasada semana, el expresidente declaró a la BBC que “no tengo fecha, pero voy a volver allí en cualquier momento. Tengo todo el derecho de participar en las elecciones, pero dicen no Evo, no Evo. ¿Por qué tienen miedo a Evo?”.



Agregó: “No sé por qué están asustados con Evo, no quieren que participe (en elecciones); está bien, todo por la vida, por la democracia. Retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato. ¿Se entiende?”.



La mañana de ayer, la Conferencia Episcopal Boliviana convocó al Gobierno transitorio, al MAS, a los partidos y representantes de la sociedad a un diálogo abierto para la 14:30, con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de las nuevas elecciones, pero no tuvo éxito.





Más de 50 ONG están dispuestas a contribuir a la pacificación



Más de 50 instituciones de desarrollo y derechos humanos de Bolivia pusieron a disposición sus diversas capacidades para contribuir a pacificar el país, que está sumido en una crisis social y política, luego del fraude electoral comprobado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).



A través de un comunicado conjunto, denominado “En defensa de la vida y de cara a elecciones democráticas y transparentes”, las organizaciones no gubernamentales comprometieron su “capacidad institucional, recursos humanos, aprendizajes, saberes y recursos materiales para contribuir al establecimiento de procesos de negociación, acuerdos, pactos y cualquier otro esfuerzo que pueda contribuir a pacificar el país”.



Para tal efecto, convocaron a la ciudadanía a sumarse a estas acciones a fin de preservar la vida y encaminar la realización de nuevas elecciones nacionales, las cuales se demandan que sean “democráticas y transparentes”.



Además se pide una investigación efectiva de todas las muertes generadas en los distintos conflictos suscitados desde el 20 de octubre, como también el resarcimiento a las víctimas y el cumplimiento del debido proceso para los responsables de estos delitos.



Entre las organizaciones que suscriben el documento están Unitas, Cedla, Cejis, Cidem, Cipca, DNI-Bolivia y Fundacion ACLO.