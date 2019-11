García Linera se declara vicepresidente en el exilio







19/11/2019 - 06:12:09

La Razón.- El renunciante Álvaro García Linera, refugiado desde hace una semana en México, se declaró “vicepresidente en el exilio”, en una entrevista en la cadena estadounidense CNN.



"Presenté mi carta, no se ha leído en la Asamblea; soy Vicepresidente en el exilio", respondió el boliviano ante la pregunta de la periodista Carmen Aristegui sobre cuál es su condición actual.



García Linera y el presidente Evo Morales presentaron su renuncia el domingo 10 de noviembre luego de una revuelta política y cívica, y un informe preliminar de auditoría al cómputo de votos de las elecciones del 20 de octubre desarrollado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que estableció graves irregularidades en el sistema informático del proceso y sugirió la convocatoria a nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) justificó su criterio en sentido de que la asunción de Jeanine Áñez, proclamada sustituta de Morales, no consideró las cartas de renuncia de los mandatarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como manda la ley. Dijo que al no tramitarse ese procedimiento, Morales y García Linera son aún “presidente y vicepresidente en el exilio”.



En la entrevista, Aristegui no deja de llamar al de Áñez un “gobierno de facto” o un “ejecutivo de facto”.



A una semana de su asunción, el gobierno transitorio aún no encuentra la forma legal, concertada y directa de llamar a elecciones, mucho más ante el escollo del MAS, que tiene los dos tercios de la Asamblea Legislativa.