Fabol hará respetar los contratos, así el torneo sea suspendido definitivamente







18/11/2019 - 22:29:13

La Razón.- Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) hará respetar los contratos vigentes entre clubes y jugadores en caso de que el torneo Clausura sea suspendido de manera definitiva, anunció el secretario ejecutivo de la agremiación de futbolistas, David Paniagua.



A su vez, el golero de The Strongest Daniel Vaca, informó que hay un acuerdo entre los capitanes de los 14 clubes para no reanudar el torneo, así se solucionen los problemas políticos y sociales en el país, si antes los clubes San José y Sport Boys no cubren las deudas que tienen con sus jugadores.



En una reunión realizada el sábado en Santa Cruz, la División Profesional aprobó la fecha del 24 de este mes como plazo final para que el certamen vuelva a escena, de no ser así lo dará por concluido.



Según Paniagua, si se llega a ese extremo Fabol cuidará porque los contratos sean cumplidos, o sea que los futbolistas reciban sus salarios como dictan los mismos.



“Sí los dirigentes suspenden el torneo sabrán ellos cómo responden ante el tema de contratos que deben cumplir. Los futbolistas están para hacer fútbol”, enfatizó en una rueda de prensa.



Sobre Boys y San José, lamentó que los jugadores de esos clubes no se hubieran animado a presentar demandas de manera oportuna. “Ellos no aceptaron el asesoramiento, entonces no pudimos hacer nada, porque los primeros que tienen que animarse a defenderse son los propios jugadores para eso hay normas”, subrayó.



Pero Vaca declaró que hay un acuerdo entre capitanes de no jugar si antes esos clubes no solucionan sus problemas.