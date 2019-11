Carlos Lampe adquiere la nacionalidad argentina







18/11/2019 - 22:27:44

Carlos Lampe, arquero de la selección boliviana de fútbol, adquirió oficialmente la nacionalidad argentina, según anunció a través de las redes sociales.



"Quiero agradecer al consulado Argentino en Santa Cruz de la Sierra, por todas las atenciones que me brindaron para obtener mi doble nacionalidad", señaló el guardameta, añadiendo una imagen de su documentación que lo acredita como ciudadano argentino.



Aunque eso no hará que Lampe deje de jugar en la Selección boliviana, sí le posibilitará poder jugar en algún club argentino sin ocupar un puesto de extranjero.



Cabe recordar que el año pasado Lampe tuvo un breve paso por Boca Juniors y su nombre sonó para reforzar a otros equipos de la primera división de ese país, aunque no logró concretarse.