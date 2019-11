Wilster pedirá el título en caso de suspensión definitiva del Clausura







18/11/2019 - 22:23:09

El Deber.- Los jugadores y la dirigencia de Wilstermann, solicitarán el respeto a la convocatoria del torneo Clausura para ser declarados como campeones en caso de que no se reinicie el Clausura por el clima de inestabilidad social y política que se vive en el país. El título del campeonato del segundo semestre otorga la plaza de Bolivia 2 a la fase de grupos de Copa Libertadores 2020.



La reacción del club aviador es ante la propuesta del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, de jugar un partido extra con The Strongest para definir el premio internacional debido a la posición de los clubes en la tabla del Clausura y la acumulativa de la temporada, respectivamente.



"Como puedo yo jugar un partido con The strongest si ellos están a siete puntos (en la tabla del Clausura), es ilógico, en todo caso tendríamos que hacerlo con Bolívar para definir el título”, sentenció el presidente de Wilstermann, Grover Vargas.



En la tabla del Clausura, Wilstermann manda con 36 puntos mientras el atigrado es tercero, con 29. La situación es distinta con la tabla acumulada (consigna los puntos del Apertura) donde los atigrados son segundos con 81 unidades y los aviadores se ubican cuartos con 76.



“El tipo (César Salinas) sigue peleando para un solo club y no para los catorce; que se respete el puesto que se ha ganado Wistermann”, manifestó molesto el capitán Fernando Saucedo, en conferencia de prensa.



El plantel cochabambino sigue con su trabajo a la espera de las decisiones que asumirán los clubes en el consejo superior de la División Profesional para ver el futuro del torneo.