Fiscal Lanchipa: Víctimas de Sacaba fallecieron por armas de fuego que no son de uso militar o policial





18/11/2019 - 20:45:18

Sucre.- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó quer las 9 personas que fallecieron en los enfrentamientos de Sacaba en Cochabamba recibieron impactos de bala de armas que no son de uso militar o policial.



Por las dimensiones y las características de los orificios de entrada y salida, preliminarmente estas corresponderían a armas de fuego largas en los nueve fallecidos, dijo el fiscal.



Explicó que la comisión de médicos forenses a la cabeza del Director Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), realizó la autopsia médico legal de las nueve personas fallecidas en Sacaba el pasado 15 de noviembre, de ellos, en un cuerpo se logró colectar un proyectil que será sometido a un estudio de balística. Los otros ocho cuerpos tienen ingreso y salida de proyectil.



“Las labores de valoración de heridos y de autopsia médico legal en la víctimas fatales no se pudo realizar esa noche, porque los familiares de las víctimas no permitían llevar adelante el trabajo, los cuerpos habían sido trasladados a la localidad de Sacaba, por ello, a través de la acción del representante del Defensor del Pueblo de Cochabamba, se intercedió con los familiares para que autoricen la entrega de los cuerpos al IDIF y que sean sometidos a las autopsias médicos legales”, dijo Lanchipa.



Señaló que se tiene como conclusión preliminar que en cinco cadáveres de sexo masculino tienen como causa de muerte por impacto de proyectil de armas de fuego, orificio de entrada y salida con una trayectoria oblicua.



En dos cadáveres de sexo masculino se evidenció orificios de entrada por la parte posterior del cuerpo, uno de ellos con orificio de salida, en el otro se ha colectado el proyectil causante del deceso que está siendo sometido a una estudio balístico.



En los otros dos cadáveres de sexo masculino se ha evidenciado la existencia de orificios de entrada en la parte delantera del cuerpo, ambos con orificio de salida, las dimensiones y características de los orificios de entrada preliminarmente corresponden a armas de fuego largas en todo caso a la fecha todos estos están siendo objeto de pericias técnicas por parte del IDIF.



El Director Nacional del IDIF, Andrés Flores, explicó que se realizó nueve autopsias médicos legales, ocho de los cadáveres tienen un orificio de entrada y un orificio de salida, es decir que el proyectil entró y salió. En un solo cadáver se ha colectado un proyectil deformado que ingresó por la columna lumbar y se alojó a nivel de la región cardiaca. En cumplimiento a los protocolos el proyectil ha sido remitido a balística para su estudio, porque sus características es que está muy deformado.



Flores, indicó que se continuará con la investigación, con estudios de balística, planimetría, escena del hecho para saber de donde salieron los disparos, por lo tanto se realizan todas las pericias requeridas, a pesar que es una zona de conflictos donde se dificultan las labores de investigación.