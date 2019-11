Industriales en estado de alarma por falta de gas







18/11/2019 - 19:47:45

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, manifestó el lunes que la industria manufacturera nacional, en particular de La Paz, Oruro y Cochabamba, se encuentra en "estado de alarma" por la falta de gas que amenaza con la paralización de las actividades productivas.



El representante de los industriales expresó que tratará de reunirse con carácter de urgencia con el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, para brindarle una relación pormenorizada de los problemas que atraviesa la industria manufacturera nacional por la falta de gas.



"La industria nacional está trabajando al borde del mínimo por la falta de gas y de continuar el desabastecimiento se prevé una paralización casi total en La Paz, Cochabamba y Oruro", explicó Blazicevic, citado en un boletín de prensa.



Blazicevic hizo un llamado para que las autoridades gubernamentales, en particular del área de hidrocarburos, planifiquen y ejecuten un plan de emergencia a la brevedad posible para proveer de gas a las industrias en La Paz, Cochabamba y Oruro.



El sector industrial manufacturero consume 51% del gas natural en Bolivia, insumo principal para la fabricación de productos en el sector de alimentos, bebidas, metalmecánica, farmacéutica y muebles, entre otros.



YPFB anunció la semana pasada que el gasoducto Carrasco - Cochabamba, que transporta gas natural a los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz, dejó de operar por una "intempestiva caída de presión" y por motivos aún no determinados, lo que derivó en una suspensión de la provisión de gas a las industrias manufactureras en el occidente del país.