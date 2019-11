Gremiales piden pacificación de Bolivia y lamentan pérdidas económicas







18/11/2019 - 19:12:27

La Paz.– Este lunes, una masiva cantidad de gremiales protagonizó una movilización por el centro paceño pidiendo la pacificación del país debido a que los conflictos generan pérdidas cuantiosas a este sector que vive de la economía «del día».



«Paz para Bolivia» fue el pedido unísono de los manifestantes. El grupo recorrió por las avenidas Mariscal Santa Cruz, 16 de julio, Camacho hasta llegar a la plaza Mayor de San Francisco.



«Pedimos que depongan actitudes (los bloqueadores del El Alto) y (que el Gobierno) convoque a elecciones limpias, eso va a pacificar al país. Estamos muy preocupados por la situación que pasamos, hay gente que vende dulcecitos y está sufriendo», enfatizó el dirigente de los gremiales, Zenón Yupanqui quien lideró la marcha con banderas blancas, la bandera nacional y la Wiphala.



Las mujeres de la manifestación exigieron también a la Presidente interina, Jeanine Añez, restringirse a las elecciones generales. Exigieron a la Mandataria que no fomente discriminación y racismo hacia los campesinos, indígenas y sectores populares.



«Queremos paz para Bolivia, queremos que la mujer de pollera sea respetada, que se respete también a la Wiphala, a nuestros 22 compañeros que han muerto es muy lamentable. Aquí estamos sufriendo las mujeres que tienen hasta cinco hijos», aseveró Ana, una manifestante que portaba una pancarta que decía «Respeto a la mujer de pollera».



Los protagonistas de la marcha recalcaron que no representaban a colores políticos y eso lo expresaron a la comunidad en general que atestiguó la protesta.



«Estamos molestos también porque los medios de prensa, los canales de televisión del país, no nos muestran la realidad, hay mucha gente muriendo», cuestionó Francisco, otro de los manifestantes.