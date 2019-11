Cifra récord por volumen de residuos de envases en Alemania







18/11/2019 - 19:08:41

Berlín, (DPA) - El volumen de residuos por uso de envases en Alemania alcanzó en 2017 una cifra récord con 18,7 millones de toneladas, anunció hoy la Oficina Federal de Medio Ambiente (UBA).



La UBA publicó el informe con motivo de la Semana Europea de Prevención de Residuos que comienza hoy lunes.



La entidad señaló que esta cifra equivale a 226,5 kilogramos por persona, un 3 por ciento más que en 2016. Asimismo, informó que los consumidores privados generan 107 kilos de residuos de envases per cápita lo que equivale al 47 por ciento del total residual.



El informe reveló que este fuerte aumento de envases se debe, entre otras causas, a la inclinación de los consumidores por la compra online, la comida y bebida para llevar y las porciones individuales.



"Usamos demasiados envases", dijo Maria Krautzberger, presidenta de la UBA. "Esto es malo para el medio ambiente y para el consumo de materias primas", comentó.



En su opinión, los residuos deben evitarse ya en la fase de producción. "Hay que prescindir de envases y de material de empaquetado innecesarios", dijo.



Krautzberger criticó también la falta de envases reutilizables, ya que se necesitan muchos más, no solo para el agua mineral y la cerveza. La experta en medio ambiente propone otras soluciones a los envases no reciclables: "El café o la comida para llevar se puede trasladar también en tazas o recipientes retornables".



La UBA señaló que en Alemania, aunque hay muchos residuos de envases, una gran parte de estos se pueden reciclar.



El porcentaje reciclable depende en gran medida del material del envase: el acero (92,2 por ciento), el papel y el cartón (87,6 por ciento) y el vidrio (84,4 por ciento) son materiales altamente recuperables mientras que los envases de plástico se reciclan en un 49,7 por ciento y la madera, en un 25,8 por ciento.