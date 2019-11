El salvadoreño que ha dibujado a Los Simpsons durante 20 años cuenta su historia







El Salvador.- De pequeño, a Edwin Aguilar le gustaba ver y dibujar las tiras cómicas de Periquita y de Condorito, durante su infancia quizás no llegó a imaginar que se convertiría en uno de los mejores caricaturistas de Hollywood.



Ahora lleva 20 años animando a los famosos personajes Homero, Bart, Lisa, Marge y Maggie Simpsons. Tiene 45 años, es originario de El Carao, San Miguel, y es asistente de dirección de la serie animada.



Aguilar migró sin documentos a Estados Unidos junto a un hermano para reunificarse con su familia, radicada en Los Ángeles.



Lejos de El Salvador, su vida cambió. Gracias a una beca estudió ilustración en el “Art Center of Design” en Pasadena, California, y animación en el “Bridges Visual Institute” en Santa Mónica.



Empezó animando para “Graz Entertainment” cuando producían “Transformers” y “GI-Joe”, después para Hanna-Barbera creó episodios con “Pebbles” y “Bam-Bam”, luego buscó trabajo con Chuck Jones, creador de cortos de animación como “Merrie Melodies” y personajes de caricaturas “Looney Tunes” para Warner Brothers.



Aguilar y Los Simpsons



Fox lanzó Los Simpsons en 1998, serie creada por Matt Groening, y Aguilar se sometió al examen a lápiz de los personajes y lo aprobó. Ahí fue cuando obtuvo un contrato para dibujar a los personajes de la familia Simpson.



“Es que la estructura de ellos (los Simpsons) es bien difícil, los detalles son bien perfectos pues, y la cosa es que son más humanos que caricaturas”, dijo Aguilar a EFE.



En Los Simpsons “la actuación es muy importante, porque cuando dibujo una secuencia con Homero, yo me convierto en Homero, y si estoy dibujando a Marge, yo me convierto en Marge. Yo me transformo en ese personaje”, aseveró Aguilar.



“Así que nosotros somos los actores en el espectáculo”, concluyó el ganador de 5 premios Emmy.



El caricaturista salvadoreño ha hecho esfuerzos por impulsar la industria de la animación en el país.



Aguilar es el primer latino que forma parte del equipo de animadores Chuck Jones en los estudios Warner Bros, dice amar su trabajo y disfrutar creando las emociones y actitudes de Los Simpsons.



Un salvadoreño de corazón



Además de su trabajo animando a los famosos personajes, Aguilar comparte con jóvenes salvadoreños las bases de la animación y los incita a explotar su talento.



“Para mí la educación es lo que no te pueden quitar nunca, te dan un papel, pero lo que aprendiste es un don que te dan. La educación nunca te la pueden quitar”, dijo a CNN.



En 1982 lo apodaban “Chicle”, en esa época cruzó la frontera con apenas 9 años… el motivo, pues tenía la edad suficiente para ser reclutado por la guerrilla o la Fuerza Armada.



“Como en la película ‘Voces inocentes’ nos escondíamos en los palos (árboles), en las casas o nos íbamos a meter a las milpas y encontrábamos muertos o solo manos”, contó en una entrevista dada en 2015.



Asegura que sigue visitando El Salvador para no olvidar sus orígenes. “Eres algo porque sabes de dónde vienes, vales más”, reflexiona el salvadoreño.



Dice que para ser caricaturista solo se necesita “un poquito de magia, actitud, cómo recibes la idea; tener bastante pasión, ser creativo, ser humilde y querer seguir aprendiendo”.