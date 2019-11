Venezuela: Enfermeras exigen ganar 600 dólares y amenazan con paro







18/11/2019 - 18:38:18

Venezuela.- La presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, anunció que el gremio se prepara para una movilización este martes en su demanda por obtener un salario de 600 dólares.



Los enfermeros presentaron en agosto una propuesta a la Vicepresidencia del gobierno de Maduro, con un planteamiento de 600 dólares mensuales para el licenciado de enfermería y 400 dólares mensuales para el técnico superior.



“Si no tenemos respuesta a esta solicitud que se presentó al Ejecutivo, la enfermera se verá obligada a suspender sus servicios indefinidamente, y no estamos mamando gallo. En estos momentos al país lo arropó lo social: hoy el trabajador venezolano muere de hambre al recibir 10 dólares mensuales”, declaró a El Nacional.



De no obtener soluciones satisfactorias con esta nueva medida por parte del régimen de Nicolás Maduro, no descartan tomar acciones más contundentes.



Aseguró que el sector ya está cansado y que por ese motivo no le temblaría la voz para realizar el llamado a un paro indefinido.



“Queremos decirle al país que hoy el gremio de enfermería sigue, está y continuará en la calle porque no estamos dispuestos a seguir con el hambre en nuestros hogares”, dijo.



Luego de un exitoso paro nacional de 48 horas realizado la semana pasada, informó que se sumó más de 80% del personal de enfermería de los hospitales del sistema público de salud venezolano.



“Si tenemos que llamar a la calle sin retorno, lo haremos, pero en conjunto. Es hora de que los venezolanos entendamos que debemos trabajar juntos para salir de este sátrapa que nos tienen muertos de hambre”, manifestó.