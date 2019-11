UD afirma que no recibió invitación del MAS para instalar mesa de diálogo para viabilizar nuevas elecciones





18/11/2019 - 15:03:51

La Paz, (ABI).- La diputada de Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco, afirmó el lunes que su bancada no recibió invitación del Movimiento Al Socialismo (MAS), para instalar una mesa de diálogo orientada a pacificar el país y convocar a una sesión de asamblea con miras a viabilizar nuevas elecciones.



"Yo soy la jefa de bancada y no he sido notificada de ningún tipo de reunión de diálogo del Movimiento Al Socialismo", dijo a los periodistas.



Esta mañana, se tenía que realizar una reunión para instalar el diálogo en la Vicepresidencia del Estado, entre oficialistas y opositores, que fue convocada por el MAS.



No obstante, Franco indicó que UD quiere agotar las vías de diálogo con el MAS, pero dijo que presentarán recursos de nulidad para directivas de las cámaras de Diputados y Senadores.



"Inicialmente queremos agotarlas vías de diálogo con el Movimiento Al Socialismo, el día de hoy no solo estamos presentando dos recursos de nulidad sino también recursos de cumplimiento para revertir todas las irregularidades del Movimiento Al Socialismo, se está pretendiendo realizar mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional", respaldó.



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, dijo que el MAS tiene la predisposición de instalar el diálogo para viabilizar las elecciones.



"Nosotros no queremos obstaculizar nada, la bancada del MAS tiene toda la predisposición política de poder llevar adelante la elección lo más antes posible, pero depongamos posiciones. Nosotros no queremos confrontación, no queremos más muerte no queremos más sangre estamos dispuestos a trabajar, pero sentémonos hagamos una mesa de diálogo y de una vez busquemos la paz en nuestro país", señaló.