Zamora: Combustible importado se venderá al consumidor sin alza en el costo







18/11/2019 - 13:46:41

La Paz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aclaró el lunes que la gasolina y diésel importado de Chile y Perú, para atenuar la falta de combustibles en La Paz y El Alto, se venderá al consumidor final sin ningún tipo de incremento en el costo.



"El precio no se modifica en un centavo, ahí hay algún interés de desinformar de alguien, que está circulando por las redes que va a haber una modificación del precio, no, contundentemente, no hay modificación del precio, los precios están regulados y establecidos y nadie puede modificarlos", dijo en rueda de prensa.



Zamora confirmó la decisión de importar un significativo volumen de gasolina y diésel proveniente de Chile y Perú, para atenuar la escasez de combustibles en las ciudades de La Paz y El Alto, ante el cerco que obstaculiza el paso hacia la Planta de Senkata.



Se trata de un contingente de casi 100 cisternas que están listas para abastecer a los surtidores de La Paz y El Alto, y reactivar el tránsito de vehículos, principalmente del sector público, indicó.



El costo extra que significa esa importación la asumirá el Estado boliviano, por lo que el ciudadano no debe pagar "ni un centavo demás" cuando vaya a los surtidores, agregó.