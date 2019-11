Morales: Renunció, se asiló y ahora quiere terminar su mandato







18/11/2019 - 12:57:46

México.- Evo Morales ha sido en los últimos días noticia internacional ya que después de haber renunciado tras el comprobado fraude electoral y haberse asilado en México siendo aún presidente, ahora dice que quiere terminar su mandato.



Morales hizo en la última semana declaraciones que van desde declararse perseguido, haber sufrido un golpe de estado, asegurar que tiene derecho a participar en las próximas elecciones y reconocer que tal vez fue un error haber aceptado ser candidato con una disposición judicial, entre otras cosas, ahora quiere volver.



En una entrevista a la cadena Al Jazeera dijo simplemente que solo quiere volver y terminar su mandato, y retirar su candidatura.



"Si lograra regresar, no buscaría competir en nuevas elecciones, pero sí quisiera completar los dos meses restantes de mi mandato​. Déjenme volver y terminar mi mandato, dijo desde su exilio en México.



"No sé porque están asustados con Evo, no quieren que participe (en elecciones); está bien, todo por la vida, por la democracia. Retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato. ¿Se entiende?", dijo Morales.



Morales en su exilio en México dijo que extraña mucho (Bolivia). "Estoy buscando una forma legal de volver y estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe", dijo intentando mostrar que sufrió un golpe de estado.



A tono de lamento, dijo que "no puedo estar fuera del país. Estoy acostumbrado a estar con la gente como líder sindical y como presidente, a hacer mi trabajo", dijo Morales quien en su exilio goza de muchos privilegios que no tienen otros exiliados.