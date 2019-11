No hay acuerdos con el MAS: Gobierno no descarta llamar a elecciones vía decreto





18/11/2019 - 12:28:20

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo el lunes que el Gobierno provisional no descarta llamar a nuevas elecciones mediante un decreto ante la falta de acuerdos con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"Si vemos que hay dificultades para poder convocar a las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta (Jeanine Áñez) es que de manera inmediata convoquemos a elecciones a través de algún otro instrumento legal", dijo a radio Panamericana.



La convocatoria a elecciones mediante decreto tiene jurisprudencia en el mandato del presidente provisional Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).



A una semana de la dimisión de Evo Morales a la Presidencia y posterior asunción de Áñez para la etapa de transición, las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo e iniciar en la ALP la modificación al sistema legal electoral que permita llamar a elecciones dentro de 90 días.



"Nuestra voluntad no es quedarnos en el Gobierno más allá del lapso que establece la Constitución", afirmó Justiniano.



Las elecciones generales del 20 de octubre quedaron anuladas debido serias irregulares detectadas en el proceso electoral, por lo que los bolivianos deberán volver a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el periodo 2020-2025.