Argentina envió a Bolivia un grupo militar de élite para «rescatar» a periodistas argentinos







18/11/2019 - 11:03:23

La Paz.- Aunque la nota tiene más la connotación de destacar las labores "espectaculares" de un grupo militar de elite denominado Alacranes, llama la atención qué el gobierno de Macri lo envió a Bolivia para "rescatar a periodistas" argentinos, supuestamente "refugiados en su embajada".



Hasta donde se conoce, los periodistas argentinos y de ningún otro país o Bolivia nunca han estado retenidos en contra de su voluntad en Bolivia como para que Argentina haya enviado a un grupo de elite a "rescatar" periodistas.



Lo que se ha podido ver es que "un periodista de un canal" argentino, agredió verbalmente a una ciudadana boliviana quien los custionó por no informar con la verdad de lo que está sucediendo en Bolivia. Fue el inicio del show mediático del periodista argentino.



Una nota del portal Infobae, relata que el nombre de Alacranes apareció en las primeras planas de Argentina "porque tuvieron la insólita misión de evacuar a un grupo de periodistas y camarografos de la TV Argentina desde la convulsionada Bolivia".



Y aquí en la nota de Infobae se puede observar que la prensa internacional tiene el concepto o la imagen de que en Bolivia hubo un golpe de estado y llama a las autoridades "autoproclamadas".



"Fue después que la ministra de Comunicación del autoproclamado gobierno de ese país vecino, Roxana Lizárraga, acusó a los corresponsales del delito de "sedición”, y los amenazó con una eventual condena después de ser juzgados por los tribunales locales, simplemente porque no les gustaba como informaban sobre el estallido político y la violencia en las calles, después de la renuncia del ahora ex presidente Evo Morales", dice la nota de Infobae.



Informa que las dos últimas misiones del grupo Alacrán, y de alta exposición mediática, fue cuando Bullrich les ordenó trasladarse a Santiago de Chile y a La Paz, para proteger a las dos embajadas de nuestro país que se veían asediadas por los disturbios que desde hace semanas ganaron las calles de esos dos países.



La ministra Bulrrich, los presenta casi, casi, como su grupo SWAT. Fue ella quien anunció públicamente que sería este comando especial, quien acompañaría desde la embajada Argentina en la ciudad de la Paz, hasta el aeropuerto, a los cronistas y reporteros que "debieron refugiarse" en la delegación a cargo de Normando Álvarez García.



La Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán”, que depende de Gendarmería Nacional, es una unidad altamente entrenada y posicionada como entre los diez mejores cuerpos de élite del continente.



La nota concluye que la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán actúa sin importar que su destino sea "evacuar a un grupo de periodistas agredidos en Bolivia" o en la captura de Silva Cárdenas el narco señalado como uno de los jefes de la banda que intentó traficar cocaína en arroz a Europa.