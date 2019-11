Oscar Ortiz: La ALP no debe sesionar hasta concertar la conformación del TSE y la convocatoria a elecciones





18/11/2019 - 09:59:14

La Paz, (ABI).- El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, consideró el lunes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no debe sesionar hasta concertar la conformación de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la convocatoria a nuevas elecciones generales con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y otros países.



El legislador realizó esa afirmación en referencia a la convocatoria que hizo el sábado la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) para instalar esta semana una sesión de la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para encaminar la convocatoria a nuevas elecciones generales.



"Lo decimos claramente no debe haber sesión de la Asamblea hasta que no se haya concertado la conformación del TSE y la convocatoria a elecciones en el marco de la mediación internacional que se está viendo con la OEA y la Unión Europea y otros países", dijo en declaraciones difundidas por el canal Unitel.



Asimismo, anunció que la bancada de la oposición impugnará la conformación de directivas en la cámara de Senadores y Diputados que realizó el MAS acción que -a su juicio- "están viciadas de nulidad".



"El MAS tiene mayoría, pero le estamos diciendo claramente que tiene que suspender esa sesión de Asamblea y estamos realizando las acciones legales para anular las elecciones de su directiva porque fueron viciadas de nulidad", refrendó.



Por otra parte, informó que existen denuncias de que el MAS pretende aprovechar la sesión de la ALP para rechazar la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, a pesar de existir una presidenta constitucional transitoria, como es Jeanine Áñez.



"La sucesión constitucional no tiene marcha atrás, una vez que se realiza ya está consumada y la presidenta del país se llama Jeanine Áñez, que es la presidenta constitucional de un gobierno transitorio que tiene como principal objetivo realizar la convocatoria a elecciones", sentenció.