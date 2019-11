Wilster podría pelear premio con el Tigre afuera del país







18/11/2019 - 07:54:06

Opinión.- Es una posibilidad potable. Wilster y The Strongest podrían pelear fuera del país por el cupo como Bolivia 2 para asistir a la Libertadores 2020.



Desde las esferas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) revelaron la propuesta. Fue el propio presidente de la entidad, César Salinas, quien se encargó de socializar la figura.



El planteo sería viable en caso de que el Clausura doméstico no concluya.



La propuesta es similar para los equipos que se encuentran luchando por conservar la plaza dentro de la División Profesional, que son Aurora y Sport Boys.



“Hubo la propuesta, por ejemplo, de que, en el caso de que se cerrara el torneo, The Strongest y Wilstermann jueguen un partido si no es acá, afuera. Y por el tema de los descensos, igual. Los dos equipos implicados disputarían un compromiso. Podrían ser uno o tres”.



El sábado, representantes de 13 de los 14 clubes profesionales se citaron en suelo cruceño para hallar soluciones ante el parate. Ninguna conclusión consensuada emergió. Al contrario, se produjeron golpes entre dos directivos.



La reunión se pasó para el 21. Salinas no sabe dónde se efectuará la cumbre de dirigentes. Todo estará sujeto a las condiciones de Cochabamba. Si el clima de agitación disminuye, el Consejo se desarrollará en suelo valluno. De lo contrario, la sede volverá a ser Santa Cruz.



La definición de la forma en que se otorgará el boleto como Bolivia 2 para jugar el torneo continental es lo que más inquietud genera. El Hércules manda en el Clausura con 36 enteros, mientras que el Gualdinegro es segundo en la acumulada, con 81. Si la determinación es que se dispute un partido único, quizás se trataría de una decisión salomónica.



La observación que podría emanar desde los clubes involucrados es que el encuentro se lleve a cabo en cancha neutral, pero dentro del país.