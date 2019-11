García asume San José que tiene deudas millonarias







18/11/2019 - 07:50:07

Página Siete.- Wilson Martínez renunció de forma irrevocable a la presidencia de San José y el orureño Carlos García asumió de inmediato las riendas del club, que en el momento se encuentra sumido en una crisis económica ya que debe erogar alrededor de 700.000 dólares para poder concluir el año sin problemas.



Martínez se presentó a la asamblea de socios y dio lectura a su carta de renuncia argumentando problemas personales, luego dio lectura de las cuentas que se debe pagar en las siguientes semanas, por ejemplo, informó que a los jugadores se les debe cuatro sueldos, al técnico Miguel Ponce se le adeuda alrededor de dos salarios; pero lo que más preocupa es los pagos que se debe realizar por los fallos que emitió el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD).



La asamblea desistió de llamar a elecciones como establece el estatuto y nominar a García para asumir el mando del club.



“Queda trabajar y mirar para adelante, yo tengo dinero para invertir y hay que manejar bien. Estamos conscientes de cómo estamos recibiendo el club y en estos momentos lo primero es pagar al TRD para no seguir perdiendo puntos tal como paso la semana pasada. El señor Martínez me deja una gran responsabilidad y sólo me queda trabajar y no mirar hacia atrás”, sostuvo



En las siguientes horas el presidente de los Santos conformará su directorio para encarar esta última parte del año, además se anticipa para esta jornada un encuentro con los jugadores para procurar que vuelvan al trabajo a la espera del reinicio del campeonato.



La palabra de Martínez



Entretanto Martínez expresó su molestia por los cuestionamientos que recibió de parte de los socios de la entidad y anticipó que luego de una consulta con sus abogados verá la posibilidad de exigir que se le pague los montos que invirtió durante su gestión.



“Yo quiero irme bien, pero como actúa la asamblea me hace pensar que esto no será así y consultaré con mis abogados para ver los pasos a seguir”, advirtió.



El ex dirigente reconoció que tuvo errores al contratar varios jugadores que no rindieron en el club y que luego realizaron procesos millonarios que no pudieron ser controlados por la cantidad de deudas que se arrastran de varias gestiones.



“Dejamos muchas deudas, pero un colchón interesante de 650.000 dólares que recibirá la entidad por jugar la próxima Copa Libertadores. Recibí un club con muchas deudas e hice varios pagos, la verdad es que no me dejaron trabajar y así no se podía seguir”, cerró Martínez.