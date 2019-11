En Cochabamba y Santa Cruz: Avicultores reportan pérdidas significativas







18/11/2019 - 07:39:34

El Día.- Debido a los bloqueos, los avicultores de Cochabamba y Santa Cruz denunciaron que registraron pérdidas económicas, el cierre de muchas granjas y el encarecimiento de sus productos en los mercados.



Cochabamba. Los más de 400 productores avícolas del municipio de Pocona reportaron en estas tres semanas una pérdida económica de unos Bs 500.000 debido a los bloqueos en la carretera antigua a Santa Cruz ya que no se puede trasladar la producción a los mataderos y los pollos pequeños no tienen alimentos.



El sector además expresó su preocupación porque tiene deudas en los bancos y el pago de sus cuotas ya vencieron llevando a la crisis a las familias de ese municipio.



Por ello, las avícolas pidieron a las personas que realizan el cierre de vías que dejen pasar a los camiones que transportan pollo ya que las aves grandes están muriendo por falta de alimento.



En Santa Cruz. La Asociación de Avicultores del Valle de la provincia Vallegrande determinó que las personas que instalan los bloqueos no tienen ninguna reivindicación justa y están perjudicando al sector agropecuario y en particular a toda la cadena productiva del sector avícola. Ante esto, la asociación denunció que muchas granjas cerraron y dejaron de producir generando desempleo en el área rural y el desabastecimiento de su producto en los mercados, así como la imposibilidad de que los insumos lleguen a los centros de producción.