Escasean carburantes en La Paz y El Alto por conflictos en Senkata







18/11/2019 - 07:38:19

Página Siete.- En las 40 estaciones de servicio, ubicadas en las ciudades de La Paz y El Alto, comenzaron a escasear ayer la gasolina y el diésel, en algunas ya no tenían los carburantes y en otros había largas filas de motorizados, cuyos choferes tenían la esperanza de adquirir uno de los combustibles líquidos.



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó ayer, a través de un comunicado, que “se ve imposibilitado de despachar combustibles líquidos (Gasolina Especial, Diésel Oil y GLP)” , “debido a los conflictos” en El Alto y solicitó “a las personas movilizadas permitir el abastecimiento de combustibles y salvaguardar el normal funcionamiento de la Planta de Senkata”.



Página Siete realizó un recorrido por algunas estaciones de servicio de la ciudad de La Paz. En la estación de servicio de la calle Sucre no había gasolina, solo se vendía gas natural, y allí se mencionó que no tenía los líquidos desde la tarde del miércoles.



En la estación ubicada en la Av. Busch, cerca de una de las estaciones de la línea Blanca del teleférico, había una larga fila de motorizados, cuyos choferes tenían la esperanza de comprar algunos litros para sus motorizados.



En la calle 23 de Calacoto, la estación de servicio solo expendía gas natural, pues allí se agotó la gasolina y el etanol la tarde del miércoles. Se indicó que no tienen ninguna información de cuando se normalizaría la provisión de los líquidos para la venta a los motorizados de la zona.



Se conoció que la planta de Senkata está cercada por bloqueadores que impide la salida de camiones cisternas, además de los carros distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP), que también permanecen parados, en esa planta ubicada en Ventilla El Alto sur.



Gasoducto Carrasco



El gerente de YPFB Transporte, Wilson Zelaya, informó ayer que manera repentina el gasoducto Carrasco-Cochabamba dejó de operar por una intempestiva caída de presión. El corte ocurrió entre las poblaciones de Villa Tunari y Cristal Mayu, en el trópico cochabambino, y aún no se determinó qué ocasionó la interrupción.



Informó que un equipo técnico no pudo llegar al lugar por los conflictos sociales en la zona, pese a que el incidente ocurrió el miércoles. Sostuvo que se estima reemplazar el gasoducto de 16 pulgadas, pues estaría dañada en una longitud de 200 metros.



Zelaya informó que en estos casos lo primero que se hace es cortar el servicio de provisión de gas natural al sector industrial de los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz. “Primero hacemos la intervención a las industrias, ellos saben cuándo hay emergencia, ellos conocen y aceptan, se notifica, se corta a las industrias; ya tenemos 90% de corte a esta labor y llegará al 100%”, mencionó.



Explicó que las termoeléctricas del occidente no sufrieron el corte de provisión de gas natural porque “están racionados para que funcionen”, tampoco se hará el corte a las estaciones de servicio, para su distribución a los motorizados, y mucho menos al servicio doméstico en los tres departamentos. “El gas domiciliario es lo último; (la provisión) se garantiza plenamente al sistema doméstico”, aseguró Zelaya.