Dos ultimátums cercan a Gobierno y Áñez busca desactivar el conflicto







18/11/2019 - 07:09:34

Los Tiempos.- Cuando se cumple la primera semana del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, sectores afines al MAS aumentan la presión contra la mandataria interina, mientras los acuerdos legislativos para convocar a elecciones generales están estancados. Organizaciones de El Alto y las Seis Federaciones del Trópico dieron un nuevo ultimátum para la renuncia de Añez y el retorno del expresidente Evo Morales, mientras que la mandataria convocó a una mesa de diálogo a los alteños.



Tras un multitudinario cabildo, un grupo de juntas vecinales de El Alto y representantes campesinos de las 20 provincias de La Paz determinaron el bloqueo de carreteras y calles, además de intensificar el cerco a la sede de Gobierno, en el inicio de la quinta semana del conflicto desatado por las graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre.



Algunas juntas vecinales de El Alto decidieron no sumarse a estas protestas y denunciaron que los dirigentes afines al MAS los están obligando a participar.



El cabildo, que finalizó pasada medianoche del sábado, exige la renuncia de Añez y de la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, la liberación de los detenidos en las movilizaciones a nivel nacional, el repliegue inmediato de los militares a sus unidades, que la Policía se reivindique con su pueblo para La Paz, entre otros puntos.



En tanto, el cabildo realizado por las Seis Federaciones del Trópico, realizado en Sacaba el sábado, determinó los mismos pedidos, aunque solicitan frontalmente el retorno de Evo Morales.



Ante estas protestas, el Gobierno inició negociaciones por sectores. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, informó que se tuvo un primer acercamiento con la Central Obrera Boliviana (COB) y reiteró que el objetivo del actual Gobierno es llamar a elecciones y pacificar el país, y no realizar cambios decisivos.



En rueda de prensa, el Ministro señaló que las principales preocupaciones de la COB son la continuidad de los proyectos y la gobernabilidad.



“No va a haber cambios decisivos en temas económicos. Es un gobierno de transición, no de cambio”, aseveró.



Añadió que el actual Gobierno de transición dará continuidad y viabilidad a lo “bueno que se venía haciendo” y tiene el objetivo de pacificar el país.



“Les han dicho que si Evo no vuelve todo va a cambiar, que hasta se les va a quitar sus casas, que va a volver Goni, que les cortarán los créditos, que se van a cerrar los programas Mi Casa, Mi Barrio, Mi Agua y no es verdad. El Gobierno ha sido claro en manifestar que no se va a cortar absolutamente nada”, dijo.



En la misma línea, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, invitó oficialmente a las juntas vecinales de El Alto a iniciar una mesa de diálogo para atender sus demandas y lograr la desmovilización y pacificación de la región, para lo cual pidió a los dirigentes alteños que pongan ellos una fecha y hora, y que el Ejecutivo estará presente en cuanto los convoquen.



En La Paz el desabastecimiento de alimentos y combustibles está en su fase crítica, pues ya casi no se encuentra carne y verduras y no hay gasolina para el transporte.



En Cochabamba el Gobierno no convocó formalmente al sector del trópico a dialogar. En el área metropolitana también se siente la escasez de varios productos, como tomate, cebolla y otras verduras.



En la capital del Estado, Sucre, también se siente los efectos del bloqueo en las salidas interdepartamentales por grupos afines a Evo Morales.