Gobierno analiza llamar a comicios vía decreto ante falta de consenso







18/11/2019 - 07:07:26

Los Tiempos.- El Gobierno transitorio de Jeanine Añez analiza “otros mecanismos” para llamar a elecciones generales, ante el estancamiento del diálogo y la demora en las decisiones del MAS para consensuar una convocatoria que debe ser emitida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Legisladores del partido de Añez señalan que la convocatoria podría darse vía decreto supremo.



El partido de Evo Morales, que tiene amplia mayoría en las cámaras legislativas, convocó a una mesa de diálogo para hoy y a una sesión para mañana, acciones que fueron rechazadas por el Gobierno.



El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, informó que ante la imposibilidad de avanzar con el MAS en un acuerdo para viabilizar reformas a la Ley del Régimen Electoral, el Gobierno está buscando otros mecanismos de solución.



“Lamentablemente no existe un avance con la bancada del MAS y se constituye en un elemento esencial, sin ellos es imposible lograr ese avance legislativo. Estamos tratando de buscar otros mecanismos de solución que permitan llamar a la brevedad y, sobre todo, señalar una fecha concreta y específica para las elecciones” declaró.



Dijo que hablar con la bancada del MAS se puso difícil porque para llamar a elecciones, previamente se necesita dictar una ley para acortar plazos, porque con la actual norma se requiere convocar con 150 días de anticipación y el mandato de la presidenta Añez es apenas de 90 días.



Los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, elegidos tras la renuncia de Evo Morales, convocaron para el martes a las 15:00 a una sesión de Asamblea Plurinacional para tratar la convocatoria a nuevas elecciones generales.



El senador Oscar Ortiz advirtió que la intención del MAS no son las elecciones, sino rechazar las cartas de renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera en la idea de abrir un proceso de convulsión social y desestabilizar al Gobierno de transición democrática.



Dijo que la elección tanto de Eva Copa en la Cámara de Senadores como la de Sergio Choque en la de Diputados está viciada de nulidad porque fue una “autoconvocatoria”, sin observar el reglamento de debates y, por lo tanto, la oposición no asistirá a la sesión.



El diputado Gonzalo Barrientos (UD) dijo que entre las alternativas para convocar elecciones está la emisión de un decreto supremo, tal como sucedió en los comicios de 2005, que fueron convocados vía decreto por el entonces presidente transitorio Eduardo Rodríguez Veltzé.



El expresidente Jorge Tuto Quiroga también planteó que, en caso de que no haya consensos con el MAS, Añez convoque a una elección vía decreto, respaldándose en la jurisprudencia generada durante la gestión de Rodríguez Veltzé.



El 6 de julio de 2005, el entonces presidente Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto 28228 para convocar a elecciones generales para elegir al binomio presidencial y a los legisladores de la Asamblea. Estas se efectuaron el 4 de diciembre de ese mismo año. Evo Morales ganó estos comicios.