Gobierno tiene dos opciones para convocar a elecciones







18/11/2019 - 07:01:36

El Diario.- La principal tarea que debe realizar el gobierno de transición de Jeanine Añez es convocar a elecciones generales lo más antes posible, la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los departamentales. Para este proceso existen dos vías, la primera es la promulgación de un Decreto Supremo y el segundo es que la Asamblea Legislativa apruebe una norma para viabilizar los comicios, sostienen políticos y analistas.



El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, indicó que una de las opciones es que la presidente de transición, Jeanine Añez, apruebe un decreto supremo para convocar a elecciones generales y otra norma para elegir a los nuevos vocales del Órgano Electoral, tal como lo hizo el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en el 2005.



El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, indicó que hasta el momento no existe consenso con la bancada del Movimiento Al Socialismo para avanzar en esa tarea, aseguró que el ejecutivo está analizando otras vías alternas para efectivizar este proceso electoral.



“Lamentablemente no existe un avance con la bancada del MAS, sin ellos es imposible lograr ese avance legislativo. Estamos tratando de buscar otros mecanismos de solución que permitan llamar a la brevedad y sobre todo, señalar una fecha concreta y específica para las elecciones” declaró.



Cuando Eduardo Rodríguez Veltzé asumió la Presidencia de forma interina (junio 2005 al 22 de enero del 2006) convocó a elecciones generales a través del Decreto Supremo 28228 del 6 de julio del 2005, donde dispuso el 4 de diciembre de esa gestión.



DECRETO



El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, propuso que se convoque a elecciones generales el 2 de diciembre aprobado través de un Decreto Supremo, tomando en cuenta que no es posible llegar a un acuerdo con la bancada del oficialismo en la Asamblea Legislativa.



A partir de esta fecha, explicó Doria Medina, debiera concederse un plazo de 30 días para la inscripción de candidatos, otros 45 días más para la campaña electoral y las elecciones. Con la medición de tiempos el proceso electoral se puede llevar a cabo a mediados de febrero.



SESIÓN



La bancada del partido azul convocó a los opositores a sostener una reunión hoy en la vicepresidencia, con el fin de debatir el proceso electoral, la designación de un nuevo TSE y la modificación de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.



Además que también se debe emitir una normativa para anular los resultados de los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre.



VEEDORES



El presentante de la Unión Europea (UE) León de la Torre Krais, dijo que serán parte del proceso electoral venidero para que se desarrolle en total transparencia y con los estándares internacionales de seguridad. A la vez manifestó que están analizando la posibilidad de conformar un equipo técnico de veedores que tenga las mismas características que envió la Organización de estados americanos (OEA).



“Hemos ofrecido la cooperación, queremos apoyar al tribunal supremo electoral, lo hemos hecho antes, pero ahora lo queremos hacer más que cuente con los mejores actores y el personal adecuado, que sean electos por consenso”, dijo el diplomático.