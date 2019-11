Gobierno convoca a los 14 distritos de El Alto y 20 provincias de La Paz para instalar el diálogo







La Paz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, convocó el domingo a los representantes de los 14 distritos de la ciudad de El Alto y de las 20 provincias de La Paz para instalar una mesa de diálogo con el Gobierno y puedan presentar sus demandas, además de ayudar a encontrar soluciones para pacificar el país.



"Me es grato dirigirme a la valerosa ciudad de El Alto y en especial a sus personas representantes de los 14 distritos y las 20 provincias. El motivo de la presente es cordialmente participar en una mesa trabajo y diálogo conjunto para atender sus respectivas demandas en busca de poder llegar acuerdos que permitan pacificar", dijo al dar lectura a la carta de invitación al sector movilizado.



Desde el hall del Palacio de Gobierno, Lizárraga señaló que esa convocatoria es para formalizar las conversaciones preliminares que tiene el Gobierno con esos sectores.



Lizárraga instó a los sectores movilizados a aceptar la convocatoria a ese diálogo abierto lo antes posible.



Organizaciones sociales afines al exmandatario Evo Morales sostienen por varios días medidas de presión en contra del Gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez, a pesar de que garantizó que ese municipio no sufrirá ningún perjuicio durante el periodo de transición y la celebración de nuevas elecciones.



PLANTA DE SENKATA



El bloqueo a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona de Senkata y algunas carreteras bloqueadas provocaron el desabastecimiento de combustibles y alimentos.



El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aseguró el domingo que se agotarán los mecanismos de diálogo para despejar el bloqueo a la Planta de Senkata, cuyo cerco imposibilita el normal suministro de combustibles a las ciudades de La Paz y El Alto.



Según Zamora, no se va autorizar una intervención agresiva porque cualquier tipo de confrontación cerca de la Planta de Senkata es demasiado peligroso, tomando en cuenta lo inflamable de la factoría.



"No queremos nosotros intervenir a la fuerza porque no vamos autorizar una intervención agresiva, vamos a esperar que se agoten los mecanismos de diálogo porque, además, Senkata es una planta demasiado peligrosa para realizar cualquier tipo de confrontación", informó a los periodistas.