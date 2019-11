Líder indígena apunta a presidentes de Senadores y Diputados de ser cómplices del uso de armas en Sacaba







17/11/2019 - 20:02:36

Los Tiempos.- La líder indígena descendiente del Allyu Coconi, Gabina Condori Nina, apuntó a los presidentes de las cámaras de diputados, Sergio Choque, y de senadores, Eva Copa, además de otros asambleístas y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), como los responsables de las muertes en Sacaba, Cochabamba, porque conocían del uso de armas de parte de los movilizados.



La dirigente donfirmó el uso de armas de fuego de parte de los movilizados que terminó con la vida de nueve de ellos.



"A usted (señor Sergio Choque) le pido con el dolor más grande de mi corazón, ustedes (junto a Eva Copa y los del MAS) son los responsables de esas muertes de mis hermanos, que en su ignorancia han sido obligados y oprimidos con palabras que faltan a la verdad; los dirigentes los han traído aquí (a Cochabamba) y usted (Sergio Choque) se atreve a decir que es la policía (la que disparó), usted sabía que iban a hacer esos actos (de uso de armas), debió llamar a cada uno de ellos y decir que no lo hagan, y tiene la cara de decir que pare la violencia", denunció Condori mediante un audio.



Pidió a los legisladores del MAS que representen no solo a sus militantes, sino a todos los que votaron por ellos, y si quieren ser creíbles denuncien a los responsables de las muertes en Sacaba, y nombró a Johnny Pardo; Gróver García, que incitó a matar a policías; Leonardo Loza, dirigente cocalero; Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba; Carlos Claro; Benjo Pérez; la diputada Sandra Cartagena, la diputada Norma Fernández; la candidata del Sur, Olivia Guachalla; Leoncio Janco, entre otros, dirigentes.



"Si ustedes realmente quieren la paz, llévenles (a los responsables) al aparato judicial para que comparezcan, porque ellos han instigado y han dado la orden para que se den esos actos y para que mis hermanos campesinos, respetuosos de las normas y usos y costumbres milenarios hayan obedecido y hayan venido, y ustedes mismos ahí adentro han disparado", apuntó.



También señaló al exdirigente departamental del MAS en Cochabamba y exviceministro de Interculturalidad (2017-2018), Feliciano Vegamonte, de haber llamado a varios dirigentes con quien ella coordina para pedirles en quechua que consigan personas, a quienes se les pagó entre 200 y 300 bolivianos, para que agredan y asesinen a personas, "como lo dijo el mismo Grover García, a matar a policías y no tener miedo".



Denunció que García dijo "si vamos morir, vamos a irnos con 20, con 30, pero ¿ahora ha muerto él? No, está en su casa muy seguro".



"Ahí adentro (de la movilización) había órdenes para que les disparen a ustedes, no es la policía la que ha disparado; yo reto a que se haga un análisis médico forense, que se valoren los cuerpos y que los peritos lleguen a la verdad de los hechos y vamos a saber de qué lado se ha disparado", enfatizó.



Lamentó que sus compañeros sean utilizados como carne de cañón por dirigentes del MAS, y pidió a los dirigentes indígenas y campesinos que no salgan y convoque a sus comunidades a que se replieguen.



"Cochabamba sigue siendo el ojo de la tormenta donde estos dirigentes del señor Evo Morales están viniendo a asesinar y a matar, a cometer actos que vulneran derechos humanos, de nosotros los más humildes; él ya no nos representa, él ya es capitalista, latifundista, de la extrema derecha", remarcó.