Venecia: La sede de gobierno se inunda justo después de rechazar medidas contra el cambio climático

17/11/2019 - 16:39:48

Gizmodo.- Venecia se está recuperando de una de sus peores inundaciones en 50 años, impulsada en parte por el aumento del nivel del mar. El "acqua alta" ha puesto a la ciudad en estado de emergencia, lo que en teoría debería ser una llamada de atención para combatir el cambio climático. Sin embargo, el Consejo Regional de Véneto, controlado por un presidente del partido de extrema derecha italiano La Lega, rechazó el miércoles una serie de medidas climáticas. Inmediatamente después de la votación, las cámaras del Consejo se inundaron.



Andrea Zanoni, miembro del Consejo y presidente del comité de medio ambiente, publicó varias fotos de las cámaras inundadas el miércoles por la noche. Es la primera vez que las cámaras del Consejo se inundan. El edificio se encuentra en el Gran Canal de Venecia, y sus protecciones contra inundaciones parecen haber fallado.



Zanoni señaló en su publicación de Facebook que los concejales habían votado las enmiendas a los presupuestos de 2020 justo antes de la inundación. Dijo que “los presupuestos no contenían ninguna acción concreta para contrarrestar el cambio climático”, y que todas las enmiendas presentadas para abordar el cambio climático, como impulsar la energía renovable, reemplazar los autobuses diésel y aumentar la eficiencia, fueron rechazadas.



El Consejo está controlado actualmente por el ala regional de La Lega. Si bien no es tan virulento en la negación del cambio climático como los conservadores estadounidenses, La Lega no ha hecho mucho para combatirlo. Matteo Salvini, su líder, votó en contra de ratificar el Acuerdo de París. Un análisis realizado por el grupo alemán Adelphi descubrió que los representantes del partido en el Parlamento Europeo habían votado en contra de todas las propuestas de política climática y energética presentadas entre 2014 y 2018, excepto una sobre el rendimiento energético de los edificios.



Los votos en el Consejo Regional de Véneto, donde tiene más miembros y gobierna en coalición con otros tres partidos conservadores, no sorprenden. El presidente del Consejo y miembro de La Lega, Roberto Ciambetti, dijo a la CNN que Zanoni estaba tergiversando la situación al ignorar las medidas proclimáticas del pasado. Pero no defendió los votos recientes que ocurrieron inmediatamente antes de que la cámara se inundara.



Venecia ha vivido un desastre total esta semana. Las inundaciones superaron los 187 centímetros el martes por la noche, ayudadas por los casi 30 centímetros de aumento del nivel del mar que la ciudad ha enfrentado desde la Revolución Industrial. Ese aumento ha causado daños por cientos de millones de dólares. El alcalde de la ciudad ha declarado el estado de emergencia, mientras que en parte culpa al cambio climático por los problemas de Venecia.



Mientras tanto, la barrera antiinundaciones de la ciudad sigue acumulando retrasos y millones de dólares en sobrecostes. Está programado que se complete en 2022, con más de una década de retraso, y puede que ni siquiera sea suficiente para detener el mar Adriático. Los votos del Consejo no ayudan en absoluto.