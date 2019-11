Luis Miguel causa furor en su visita a Acapulco







17/11/2019 - 16:27:23

Luis Miguel es uno de los amantes más famosos del puerto de Acapulco, por eso en cada oportunidad que tiene no duda en visitarlo. Ahora en su renovado espíritu, El Sol ya no se esconde y brilla al máximo en lugares tan públicos como restaurantes de cualquier ciudad a la que viaja y esta vez no fue la excepción.



Ayer, muy bien acompañado por su novia Mollie Gould, Micky decidió salir a cenar, para lo que eligió el restaurante Harry"s Steakhouse & Raw Bar, localizado en uno de los sitios más concurrido en la Riviera Diamante, en el mismo lugar se encontraba la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, que relató a Quién todos los detalles de esta escapada de Luismi.



De acuerdo con Alvarado, Luis Miguel llegó a La Isla Shopping Village a bordo de una camioneta Lincoln, color negro: "La novia (Gould) es muy bella", enfatizó la periodista. Vía electrónica Ana María —quien disfruta de un tiempo de relajación en Acapulco, al lado de su guapo hijo Rodrigo—, relató que "todos los meseros querían atenderlo".



Pero en México Micky provoca furor, por lo que Alvarado comentó que "no lo dejaron ni comer, pobre. Ser demasiado famoso debe ser difícil. No podía hacer nada, porque todos lo veíamos". Desde las 19:30 horas que llegó al sitio, compartió la también conductora, la gente no paraba de pedirle selfies o de tomarle instantáneas con sus celulares.



Ana María confesó que "de hecho creo que, porque le tomamos fotos, se enojó y se fue a la parte de arriba. Se levantó, se me quedó viendo y se fue... La gente se paraba enfrente de su mesa para captarlo también en video. Entonces les pedía que lo dejaran cenar y que ya después les daba la foto, pero nadie le hizo caso".



Algo que pudo apreciar Alvarado fue que el cantante "se ve súper bien", y es que a pesar de que tenía puesta una camisa blanca, se ve que ha perdido peso, además el toque trendy lo puso con su fedora. Su look completo se puede apreciar en otra fotografía que se tomó con él Javier Carranza, mejor conocido por su personaje de comedia El Costeño.



Según Ana María, al darse cuenta que los comensales no dejarían de retratarlo, Luismi recibió ayuda del gerente del restaurante "que no se le despegaba", para poder ocupar una mesa del segundo piso, "que (el staff) bloqueó" para que ya nadie pudiera interrumpirlo; pero el comediante si pudo subir y tomarse la foto del recuerdo con El Sol, aunque por su petición la publicó con un emoji.