Justiniano: Este Gobierno de transición no va a implementar cambios





17/11/2019 - 15:58:12

La Paz.- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aclaró este domingo que el Gobierno de Jeanine Añez es de transición y no va implementar cambios en el país, como se quiere hacer creer desde la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Explicó que se evidenció mucha desinformación en las personas movilizadas en El Alto y Cochabamba, por lo que vio importante aclarar que están haciendo énfasis en que "este es un Gobierno de transición, es un Gobierno cuya única finalidad es la de convocar a elecciones, que no es un gobierno que va modificar el sistema económico, este no es un Gobierno que va modificar todos los proyectos", dijo a los periodistas.



Justiniano remarcó que los proyectos que están en curso se van a concluir en beneficio de la población, tanto los que están a cargo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), como los que son impulsados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).



Dijo que personalmente se reúne con los sectores movilizados para aclarar las dudas que tienen, porque en algunos casos "se les hizo creer de manera malintencionada que se les iba a quitar sus casas o cortar los créditos si no acudían a las marchas para pedir el retorno de Evo Morales", asilado en México.



Justiniano destacó que, para llamar a alecciones generales lo más pronto posible, el principal objetivo del Gobierno de transición, es que el país se pacifique.



"El Gobierno ha sido claro, preciso, expreso, de manifestar a la población que no se va a cortar nada de las cosas buenas que se estaban haciendo y que, por lo tanto, eso sirve con gran medida a informar y pacificar el país", sostuvo.