Expresidente uruguayo: La ambición de perpetuidad de Evo Morales llevó a un golpe muy sui generis







17/11/2019 - 15:18:14



Para el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, la ambición de Evo Morales de perpetuarse en el poder ha llevado a Bolivia a la situación actual. Asegura, que esta crisis refleja la distancia entre ciudadanos y política.



En una extensa entrevista con el diario Clarín de Argentina, Sanguinetti asegura que la situación de Bolivia es una crisis estrictamente política porque, en términos económicos y sociales, venía con niveles de crecimiento razonables como para que no hubiera ninguna situación explosiva, más allá de la histórica rivalidad de Santa Cruz de la Sierra con La Paz.



Asegura que "la ambición de Evo Morales de permanecer a perpetuidad es lo que ha llevado a esto".



Recuerda que Morales fue electo, cambió la Constitución para ser reelecto. Y después de ser reelecto "amañó unos pronunciamientos judiciales para poder ser reelecto por tercera vez". Dice que intentando la cuarta hizo un plebiscito, le salió en contra e igualmente "amañó las situaciones jurídicas" para poder ser candidato de nuevo y llegó luego a un episodio grotesco de fraude que no precisaba la corroboración de la OEA "porque todos habíamos visto cómo se interrumpió abruptamente el escrutinio" en el momento en el que, claramente, se iba hacia una segunda vuelta, declaró a Clarín.



Sanguinetti atribuye la crisis a la responsabilidad política. "A partir de allí podemos analizar una situación de facto que comienza en el fraude y termina en el vacío de poder. Podemos llamarlo golpe de estado, el primer episodio sería un autogolpe de estado hecho por el presidente para amañar la elección y luego, en cualquier caso, terminaríamos con un golpe de estado muy sui generis", asegura.



Aclara lo de sui generis porque no hubo irrupción militar y, lo más insólito, dice, es que es un golpe de estado en el que no aparece el golpista asumiendo el poder, que es lo que genera un formidable vacío.



"Bolivia hoy está en una situación muy crítica, con una violencia que se ha encaramado arriba de una protesta legítima. Como suele ocurrir en estos casos, la protesta legítima luego es aprovechada por grupos violentistas de orden diverso. La responsabilidad política, repito, cae toda en lo que fue ese afán de permanencia de Evo Morales, que pretendía ser una suerte de Tupac Amaru, monarca", añadió.



Dijo también que Evo Morales dejó la situación en un vacío que hoy él ya no va a poder retomar en las mismas condiciones que tenía.



Añade que la presidente de Bolivia, con una legitimidad muy frágil y con un acuerdo político muy mínimo, tiene que reencausar al país y lograr que la voluntad de paz que tiene la gente se pueda concretar en un proyecto político que lleve a una elección democrática abierta y garantizada por los organismos internacionales que la puedan vigilar.