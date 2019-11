Chapetón llama a la reconciliación social para pacificar El Alto







17/11/2019 - 13:13:19

La Paz, (ABI).- La alcaldesa Soledad Chapetón llamó el domingo a buscar la reconciliación social para pacificar El Alto y no perjudicar a las familias y al progreso de esa ciudad con bloqueos y movilizaciones que provocaron el desabastecimiento de productos de primera necesidad.



"No permitamos que nos enfrenten entre hermanos, es hora de buscar la reconciliación. Los alteños no somos gente violenta, solo queremos trabajar para el beneficio de nuestras familias y el progreso de nuestra ciudad", dijo en un comunicado de prensa.



Organizaciones sociales afines al exmandatario Evo Morales sostienen por varios días medidas de presión en contra del Gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez, a pesar de que garantizó que ese municipio no sufrirá ningún perjuicio durante el periodo de transición y la celebración de nuevas elecciones.



"Sé que los alteños queremos vivir en paz y tranquilidad. Somos gente trabajadora y estamos cansados de la violencia que generan grupos de choque, donde además se incrustan vándalos que quieren asaltar nuestras casas y robarnos", agregó Chapetón.



El bloqueo a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona de Senkata y algunas carreteras bloqueadas provocaron el desabastecimiento de combustibles y alimentos.



"Están perjudicando a las familias alteñas, atacando las escuelas, destruyendo las postas policiales, las postas de salud y arruinando las vías de transporte", denunció la alcaldesa.