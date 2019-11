Los ocho errores que llevaron a Evo Morales a perder el poder







17/11/2019 - 08:17:42

Opinión.- Los analistas políticos Yerko Ilijic y Verónica Rocha identifican ocho errores que cometió Evo Morales Ayma el Movimiento Al Socialismo (MAS), que le llevaron a caer y perder el Gobierno de Bolivia.



Ilijic expresa que es posible perfilar "un largo recuento" de los errores de Morales. Sin embargo, reconstruye la implosión acelerada del 7 al 3 de noviembre.



Rocha sostiene que el desencadenamiento del conflicto tiene que ver con el desborde de una intención eleccionaria, el uso de recursos públicos, la "acumulación de hartazgo", la poca separación de poderes y el invisibilizar la protesta.



1.- El agotamiento de los conceptos míticos que eran la base el manejo de lo simbólico de la administración de Morales, según Ilijic. El analista argumenta lo siguiente: A mitad de la semana pasada quedaba claro que Morales y su partido "habían evaporado los conceptos de pueblo, soberanía popular, voluntad popular, violencia legítima, comunidad y masas en las calles. Sin estos elementos, la única narrativa preexistente en morales, era la del racismo; el uso de la identidad como instrumento de un discurso aún más excluyente que incluyente, el racismo es su última carta política y solo es aceptada por una comunidad internacional que niega toda evidencia de nuestra historia democrática y los avances de la interculturalidad, sobre todo en la nueva generación del bicentenario (jóvenes entre 18 y 25; 21% del padrón electoral nacional).



2.- Incapacidad para entender los legados de la resistencia ciudadana. Dice: Desde las manifestaciones en Sucre (La Calancha), los paros regionales (sobre todo en Santa Cruz), pasando por el "nadie se rinde. nadie se cansa", hasta la auditoria electoral; la ciudadanía boliviana fue construyendo sus propios símbolos de resistencia: coraje y democracia. El nuevo sentido de comunidad panregional fue el desborde para la poca intelectualidad devaluada en el MAS y en el entorno de morales. Esta desconexión con el nuevo lenguaje político nacional, significó para Morales la extinción de su modelo de imposición por la fuerza de su presencia y sus políticas forzadas.



3.- La expulsión y neutralización de talentos políticos para privilegiar lealtades acríticas. Ilijic sostiene: La administración Morales bloqueó la posibilidad de una renovación meritocrática del gabinete en septiembre pasado. Con ello, debilitó la presencia de moderados en su entorno íntimo y con ello saboteó la posibilidad de una segunda vuelta y posiblemente un nuevo Gobierno. Esta neutralización de talentos significó además la implosión acelerada desde el domingo (…), vaciando de liderazgos inteligentes su estructura partidaria.



4.- El desborde de una intención eleccionaria. Rocha expresa: Tiene su momento más simbólico en noviembre de 2017, cuando se genera la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que le da alguna legalidad a una cuarta postulación a la Presidencia. Ya con ese dato de origen, que creo que ese es el principal desacierto (…). Realmente es un error, una toma de decisiones políticas de tal magnitud que desencadena en lo que estamos viendo. Creo que ahí se desencadena todo, con una mala decisión política, mala, pésima, terrible decisión política por parte del ex presidente y su Gobierno.



5.- Uso de recursos gubernamentales. Durante la campaña siguió habiendo un comportamiento, por el Gobierno, de hacer uso de bienes, recursos estatales para propaganda electoral, generando una desigualdad en la competencia electoral esa es una constante.



6.- Acumulación de hartazgo. La analista sostiene: Hay varios hitos, pero de manera general creo que ha sido una acumulación continua de un hartazgo y un desgaste durante toda la campaña. Aunque ha llevado al Movimiento Al Socialismo a tener un buen desempeño electoral el 20 de octubre, puesto en duda ahora, por supuesto ha llevado también al momento de su mayor desgaste ante sus opositores, que ya no eran solamente los que se aglutinaban en las agrupaciones de oposición, sino en la ciudadanía.



7.- Poca separación de poderes. Rocha dice: El no haber permitido a determinados órganos del Gobierno trabajar de manera independiente, es el caso concreto del órgano electoral. Eso ha generado mucha susceptibilidad, y en cuanto se incendió una pequeña mecha de duda, que fue el corte del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Es un error que lo lleva en las espaldas el Tribunal Supremo Electoral, no necesariamente el Gobierno, pero hay una asociación muy fácil.



8.- Invisibilizar la protesta. Agrega: El hecho de burlarse, de minimizar la protesta legítimamente ciudadana solamente enardeció más lo que son las sensaciones, las subjetividades de toda una colectividad (…). Hacerse la burla, decir cosas como "la pirita", "yo les voy a dar talleres de bloqueo". Esas declaraciones totalmente desafortunadas han generado otra acumulación, que han hecho que lo que ya venía acumulado simplemente terminé de llegar a un límite.



Entretanto, tras la renuncia de Morales, fue necesaria la posesión de Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, como la presidenta constitucional por sucesión, debido a la renuncia de quien fuera vicepresidenta,



Ilijic menciona "una virtud" de ella: "Asumirse como una líder de transición técnica institucionalista".



Para la analista Rocha, la nueva Presidenta es "producto de las malas y rápidas decisiones de gente del MAS", por las renuncias de los mandatarios y las autoridades principales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.



"Es cuando empieza a salir ella a la palestra, no tanto por ella. Tengo la impresión de que más bien hay algunos operadores políticos que además los identifican y salen en los medios como ser Tuto Quiroga o Luis Vázquez, que establecen una salida constitucional a través de interpretaciones, buscando sentencias constitucionales que firmen esta salida".



Destaca que es cuando las bancadas opositoras empiezan a tener un rol protagónico. "Es ahí donde aparece el nombre de ella".



"Tampoco podría hablar de aciertos de la persona como tal, sí probablemente una acción rápida de la bancada que permitió darle certezas al país (…). Creo que hicieron aciertos para darle certeza a la ciudadanía".