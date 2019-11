Almagro: Dos espías argentinos trataron de desvirtuar el informe de la OEA y Evo no quería que se conozca





17/11/2019 - 07:59:48

Brújula Digital.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reveló que dos espías argentinos fueron identificados en la misión de auditoría al proceso electoral, los que pretendieron desvirtuar el informe final, y el expresidente Evo Morales una vez que conoció las conclusiones pidió que no sea dado a conocer.



“Hemos visto un par de intentos desesperados de algunas personas de presentar informes de gente que no estuvo ahí. Completamente alternos, tratando de dividir la verdad. Incluso nos enteramos en los últimos días de que había dos espías argentinos en la misión de auditoría. Es un despropósito. No eran técnicos con capacidades electorales”, sostuvo Almagro en una entrevista con el diario Excélsior de México.



Sobre ese hecho afirmó: “¿Cómo alguien va a hacer eso? Eso no se hace, es inmoral”. “Así no es como funciona, hay que hacerse responsable de lo que uno hizo”, dijo Almagro. “¿Cuántos procesos más como quería hacer como ese? Eso tenía que parar ahí”, dijo.



Fuentes de la OEA le aseguraron a Infobae que los argentinos infiltrados son Santiago Eguren y Gerónimo Javier Ustarroz. Ambos trataron de desvirtuar el informe de la OEA presentando otro documento donde, incluso, se puso en riesgo a colaboradores.



Almagro repasó las irregularidades que la OEA encontró en el acto eleccionario que se realizó el 20 de octubre. “Pasó con las actas, pasó al contar los votos, en la transmisión de los datos, en la transmisión de las actas, agregar elementos exógenos al sistema, servidores que no estaban autorizados. De todas esas cosas se tienen que hacer responsables”, dijo el diplomático.



Explicó que cuando Morales supo de las conclusiones de la misión de la OEA, solicitó que éste sea sustentado con un informe y cuando lo tuvo en su poder, pidió que no sea dado a conocer. Dijo que Morales tenía la responsabilidad de llevar adelante un proceso electoral transparente y justo, “pero no fue capaz de darle eso al pueblo boliviano”.



El secretario general de la OEA dijo que es importante determinar responsabilidades políticas en el fraude electoral y se quería que Morales colabore con la justicia. “Sí querríamos que, sin perjuicio de eso, el presidente Evo Morales colabore con la Justicia de su país. Hoy están los integrantes del órgano electoral denunciados por el fraude cometido. Es importante determinar qué responsabilidades políticas hubo al respecto”, dijo Almagro.



Almagro no cree que solo los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ahora procesados, estén involucrados en el fraude. “Es importante determinar las responsabilidades políticas. Es poco probable que se les haya ocurrido (hacer fraude) nada más a las autoridades del órgano electoral, es un esquema muy amplio”, señaló.



Sostuvo que “había mucha información reservada, muchas de las pruebas de fraude y de irregularidades son testimoniales confesionales. Es gente que hay que proteger, no puede estar esa información dando vueltas para que la agarre cualquier cabeza de pirata y salga a hacer con eso su editorial”.



El diplomático uruguayo afirmó que la “reelección no es un derecho humano” y que Morales debió irse a su casa. “Es necesario que hoy la Corte y la Comisión se pronuncien y digan lo que todos sabemos y es que la reelección no es un derecho humano. Por lo tanto, Evo Morales ha cumplido ya sus mandatos constitucionales. Listo, es momento de irse tranquilo. Espero que pueda algún día volver a Bolivia tranquilamente a hacer la vida de un ciudadano, que es el cargo más importante en la política”.



Evo tiró por la borda su legado



El secretario general de la OEA manifestó que Evo Morales tiró su legado político por la borda, por no terminar su mandato e irse a casa con el deber cumplido. “Nunca lo voy a entender, pero no lo voy a juzgar. Fue el primer presidente indígena y trabajó toda una construcción social”, manifestó.



“Mira, no. Es muy difícil analizar cada caso… todas las motivaciones son diferentes (…) por qué no cumplió sus mandatos y listo; tenía un inmenso legado político en función de haber sido el primer presidente indígena de Bolivia y por toda una construcción social que había trabajado. Y todo ese legado lo tira por la borda, por justamente eso, no irse a la casa con la satisfacción del deber cumplido, no hay cosa más grande en la política que ésa”, dijo.



Recordó que Morales “tuvo muchas oportunidades de decir ‘este es mi último mandato en función de la Constitución’. Después de que perdió el referéndum (en 2016) podría haber dejado ahí. También cuando la misión de observación electoral (de la OEA) le dice ‘debe haber segunda vuelta’. Incluso cuando presentamos la auditoría y se habían consumado demasiadas cosas de una dimensión de fraude”.