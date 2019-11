Expertos: Evo Morales es el principal promotor de la violencia en Bolivia desde el exterior







17/11/2019 - 07:42:34

VOA.- La efervescencia política y social en Bolivia continúa incrementándose principalmente en La Paz, donde según la Defensoría del Pueblo, ha causado la muerte de 8 personas y más de 500 detenidos.



En medio del caos y el vandalismo generalizado, el nuevo gobierno interino acusó a Cuba y a Venezuela de ser agentes desestabilizadores y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Caracas, el alejamiento de la UNASUR y ALBA y la salida de la brigada médica cubana del país.



Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene la advertencia a sus ciudadanos no viajar al país andino.



Durante el programa Foro de la Voz de América, un grupo de expertos destacó que el ex presidente Evo Morales, desde su exilio en México, es el principal promotor de la violencia que sobrecoge a Bolivia.



Según el Dr. Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, “la violencia que sucede en Bolivia se debe en gran parte al accionar, a los dichos, a las llamadas a las convocatorias del ex presidente Morales. Y aún desde México, si bien por una parte habla de paz y de pacificación, lo que están haciendo sus seguidores en algunas partes de Bolivia es todo lo contrario", explicó.



Gamarra también dijo que "La paz en Bolivia en este momento depende de lo que el ex presidente Morales diga desde México, no necesita estar en Bolivia para pacificar a sus seguidores”.



¿Golpe de estado o apego a la constitución?



Los seguidores de Morales e incluso líderes políticos internacionales y de Estados Unidos, han calificado su salida del poder como golpe de Estado, propiciada por las fuerzas armadas y cuestionan la legitimidad de la presidenta interina, Jeanine Áñez.



Morales aseguró haber sido presionado a abandonar el poder por el entonces jefe militar Williams Kaliman.



No obstante, para el director jurídico de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, la constitución de Bolivia contradice la denuncia de Morales.



“De acuerdo a la constitución boliviana, en casos de abandono de parte del presidente se tiene que activar la sucesión constitucional", dijo El-Hage.



En sus declaraciones el director jurídico de Human Rights citó que si el caso de morales hubiera sido una renuncia entonces sí el parlamento la tenía que revisarla.



El-Hage aseveró que " ... en dicho caso, hay una mayoría parlamentaria del partido del gobierno de Evo Morales y por tanto su renuncia hubiera sido difícil y hubiera creado un entuerto. Sin embargo el entonces presidente motu propio decidió irse a México porque temía que tal vez se le inicie un proceso de fraude electoral y termine preso por haber cometido un delito de fraude electoral que contempla una pena de cinco años. Huyendo de eso él abandonó el país, es público y notorio".



"Pero pide que todo mundo renuncie –tal vez quería crear un vacío electoral—renunció él, renunció su vicepresidente, la presidenta del senado y el primer vicepresidente y el presidente de la Cámara de diputados. La única persona que quedó fue la segunda vicepresidenta del senado y conforme a una decisión constitucional del año 2001 esto era suficiente para que ella ipso facto asuma la presidencia de la república”. Expuso El-Hage.



El exmandatario Carlos Mesa, de la opositora Alianza Comunidad Ciudadana (ACC) y quien se midió contra Morales en las elecciones del 20 de octubre ha reconocido a Áñez como la mandataria interina y ha solicitado la realización de nuevas elecciones.



Directo al corazón de la democracia



Por su parte el Dr. Williams Bastopé, abogado constitucionalista y defensor de pueblos indígenas, recalcó que en Bolivia no se dio un golpe de estado.



“Fue un autogolpe –agregó—fue justamente el presidente Evo Morales el que hizo el fraude. Todos sabíamos que Evo Morales son podía ganar en una segunda vuelta. Sin embargo, después de que el conteo misteriosamente se paró por 22 horas aparece Morales ganado por 10 por ciento. Es decir, todos sospechamos. Y yo había advertido que si ocurría eso, eso era un fraude directamente clavado al corazón de la democracia”, señaló.



No es un problema de lucha de clases



Morales, dijo desde México al periódico El País, que el caos que agita su país es una lucha de clases, “y han dado el golpe de Estado para defender a la gente pudiente”.



Lo anterior fue rechazado por el Dr. Gamarra.“La excusa que da el presidente, que hay un golpe porque él es indígena es absolutamente falsa y yo creo que le está haciendo un daño enorme a los grupos indígenas bolivianos. El presidente primero violó la ley, por eso renuncia y yo creo que simplemente llegar a México y decir que Bolivia es racista porque los blancos lo sacaron, creo que no solo es falso, sino que presenta una narrativa que le hace mucho daño al gran progreso que se ha logrado en Bolivia en los últimos 13 años y precisamente por lo que había hecho el presidente Morales”.



Reconciliación y pueblos indígenas



Los expertos coincidieron en que la paz social del país solamente se logrará cuando se llegue a una concertación nacional. De acuerdo al ex mandatario Morales, los movimientos cívicos perderán representación en la toma de decisiones ahora que él está fuera del poder.



Este punto de vista fue refutado por el Dr. Bascopé.



“Primero, mi persona ha participado en la Asamblea Constituyente en el equipo de redacción, representando a los pueblos indígenas. Quien le habla es también mestizo aymara. Evo Morales ha perdido mucho apoyo de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos y ya no es el Evo Morales de hace unos 10 años atrás.", aseguró.



"Ayer se pescó a tres cubanos en el Alto con más de 700 mil bolivianos que era justamente para financiar las marchas. Y en Cochabamba se atrapó a un miembro de las FARC, metido en esas confrontaciones. Se imagina a qué grado ha bajado Evo Morales al traicionar a todos los pueblos indígenas y al pueblo boliviano”. Finalizó Bascopé.