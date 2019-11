Juan Guaidó anuncia calle sin retorno hasta lograr que se vaya el usurpador







16/11/2019 - 21:55:48

Infobae.- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la “calle sostenida” y pidió a los venezolanos que se mantengan protestando todos los días hasta lograr que caiga la dictadura de Nicolás Maduro. “Bolivia estuvo 18 días. Nosotros hemos estado años. Es momento de insistir. Hoy les pido mantener. Hay una agenda de protesta sostenida. Ya basta de sufrimiento y dolor. Ahora hay que avanzar y ver el futuro”, arengó ante una multitud en Caracas.



Los venezolanos salieron masivamente a la calles para protestar contra el régimen y Guaidó, acompañado de su esposa, Fabiana Rosales, insistió en la necesidad de mantenerse en las calles. “¿Se puede o no se puede?”, preguntó para comenzar su discurso. Y recibió un “sí” rotundo.



“Creyeron que iban a dormir al pueblo de Venezuela y, por el contrario, Venezuela canta victoria en todas las calles del país. La victoria es que no estamos solos en esto. Estamos juntos en esta lucha por Venezuela", subrayó el jefe de la Asamblea Nacional.

Y agregó: “No han podido ni podrán con el bravo pueblo de Venezuela. Ya basta de intimidación, de manipulación, de hambre y de la inmigración. Llegó el momento del pueblo. Hace un año no nos pensábamos resistir y hoy, a pesar del sacrificio, miren. Aquí estamos. Lo hemos intentado todo. No va a ser la intimidación lo que nos frene".



“Como lo advertí, los cobardes se encerraron en cuatro cuadras. No tienen gente, se quedaron sin respaldo”, subrayó.



Luego destacó que él es “un servidor público, un hombre dedicado al servicio. Ninguna victoria será completa hasta lograrlo (el cese de la usurpación). Lo único que será suficiente es cuando regresen nuestras familias”.



“Tenemos una agenda de conflicto permanente, sostenida, hasta lograrlo. Hoy tenemos que regresar cantando victoria con fuerza porque no nos rendimos. Eso es lo que tenemos que hacer hoy”, dijo antes de anunciar que irán caminando hacia la embajada de Bolivia, país que logró, según Guaidó, “liberarse”. Al respecto, contó que conversó con la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez: “Hace minutos hablé con la presidente. Me hablaba del proceso que les ha tocado vivir, de cómo infiltraron gente. Ellos lograron el cese de la usurpación”.



“El elemento central de Bolivia fue la gente en la calle”, resaltó, al mismo tiempo que comparó esa nación con Venezuela, de la que destacó: “Acá no hay un país polarizado. Aquí falta una sola cosa y tenemos que insistir hasta que el poder de las armas no esté del lado del usurpador. Les pido que se pongan del lado de Venezuela, de nuestra gente. Es el factor que hoy nos falta”.



Sobre el final de su discurso, Guaidó subrayó que a partir de ahora la estrategia será la de mantenerse en la calle. “Es una lucha entre el bien y el mal. Que Dios y la Virgen nos acompañen en este proceso. Hoy vine a pedir confianza en ustedes, hoy Venezuela depende de cada uno de nosotros", concluyó.