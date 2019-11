Policía investiga por alzamiento armado a dirigente del MAS y ocho detenidos en Sacaba







16/11/2019 - 21:32:59

Erbol.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Cochabamba informó este sábado que el dirigente del MAS Marco Carrillo es investigado por delitos de alzamiento armado, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tras los enfrentamientos del viernes con efectivos de la Policía Boliviana y el Ejército en la población de Sacaba.



Durante una conferencia conjunta con el ministro de Gobierno Arturo Murillo, comandante departamental de la Policía Jaime Zurita y un jefe militar del Ejército, la Felcc informó que ocho detenidos también son investigados por presunta comisión de delito de alzamiento armado, tenencia y portación de armas de fuego, fabricación y comercio de sustancias explosivas y asfixiantes.



De estos enfrentamientos, 138 personas fueron arrestadas y liberadas luego de cumplidas las 8 horas de ley. También fueron puestos en libertad cuatro varones y 49 mujeres, haciendo un total de 191 personas arrestadas y 10 aprehendidas, solamente la jornada del viernes.



Según al registro oficial, hay 17 personas heridas de los cuales 11 presentan lesiones por proyectil de arma de fuego y seis son policontusos.



Hay dos personas fallecidas que le consta a la Policía y de acuerdo al asesor legal de la Mancomunidad de los Municipios de Cochabamba, habría cinco personas más fallecidas en el hospital de Sacaba, donde los cuerpos fueron trasladados al IDIF para la autopsia legal.



Entre las evidencias colectadas en el puente Huayllani se encuentra un arma larga tipo fusil modificado, cinco vainas de fusil calibre 7.62, seis bazucas artesanales para explosivos, 75 unidades de petardos, dos granadas de gas, canicas, flechas, cascos, máscaras, tubos y objetos contundentes. Mostraron fotografías de vehículos alcanzados por cuatro proyectiles de arma livianas de guerra, otras de largo alcance y 11 impactos a la tanqueta blindada del Ejército.



También se encontraron mensajes de chat donde los movilizados sugieren causarse heridas para culpar a las fuerzas del orden, sin embargo aseguran que las pruebas colectas indican que la marcha de las cinco mil personas que pretendía ingresar a la ciudad de Cochabamba, no tenía ninguna intención de ser pacífica.



Aclararon que la Policía Boliviana solo actuó con elementos químicos y las Fuerzas Armadas aplicaron dispositivos disuasivos para que no ingresen a la ciudad de Cochabamba.



El Ejército se encontraba en cuarta línea en Huayllani y no tenía autorización de armamento letal, por lo que descartaron que los fallecidos por impactos de bala, sean producto del accionar de las fuerzas del orden.