Experto plantea fusionar elecciones generales y subnacionales para ahorrar recursos







16/11/2019 - 20:46:16

La Paz, (ABI).- El analista político Carlos Böhrt planteó el sábado "soldar" las nuevas elecciones generales a las subnacionales, que deben realizarse en mayo de este año, lo que ahorría al país alrededor de 28 millones de dólares.



En una entrevista con Bolivia TV, Böhrt sostuvo que la Asamblea Legislativa, que intentará sesionar el martes, debe designar con urgencia un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que puede demorar alrededor de 15 días, y eliminar las primarias para acelerar la realización de nuevas elecciones.



"Si hacemos elecciones generales en abril, el mes de mayo son las elecciones subnacionales, de todas maneras, tienen que hacerse, bien, soldemos ambas, hagamos un solo evento, subnacionales y nacionales y el país se ahorra como 28 millones de dólares que los necesitamos con mucha urgencia", sugirió.



El experto dijo que, si se eliminan las primarias, las nuevas elecciones generales pueden realizarse el 5 de abril, pero advirtió que, según calendario, las elecciones subnacionales deben hacerse en mayo, por lo que "soldar" ambas ahorraría dinero al Estado.



Para Böhrt, lanzar elecciones generales sin antes designar un nuevo TSE sería un error, porque el Órgano Electoral es la entidad que debe organizar ese proceso.



"Por favor no se equivoquen, no convoquen el martes a elecciones", sugirió.



Así, dijo que el TSE debe conformarse en base a una gran concertación nacional "directa", en la que deben participar, además de los partidos que conforman la Asamblea Legislativa, representantes de todos los sectores sociales del país, para encontrar profesionales probos y con experiencia en elecciones, ya que la actual coyuntura lo exige.



"Tenemos que designar un TSE independiente, para eso no tenemos mucho tiempo, tienen que concertar en el Legislativo una ley que acorte plazos. Eso es lo que deben concertar, eso es lo que debe suceder y desde ahí va salir la paz", recalcó.