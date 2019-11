Jeanine Añez y Juan Guaidó inician nuevas relaciones diplomáticas entre Bolivia y Venezuela







16/11/2019 - 14:29:27

La Paz.- La presidente interina de Bolivia, Jeanine Añez y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, iniciaron este sábado relaciones diplomáticas a través de una conferencia al vivo.



Ambos mandatarios, hablaron sobre la designación de diplomáticos por parte de Juan Guaidó para enviar su misión y que sean recibidos y reconocidos en Bolivia.



Este giro en la política internacional de Bolivia se inicia con el pedido de Jeanine Añez a todos los diplomáticos de Venezuela enviados por Maduro a que abandonen el país de manera inmediata, con lo que se produce el rompimiento de relaciones.



El segundo paso fue el diálogo entablado este sábado entre ambos mandatarios, donde Guaidó felicitó a Bolivia por haber roto relaciones "con la dictadura de Maduro" y que haya iniciado su camino hacia la democracia verdadera.



Añez le comentó que el propósito era que haya una transición pacífica pero "desafortunadamente Evo Morales dejó una estructura de violencia que nos afecta a todos. Ayer en la noche fue incontroable", dijo Añez.



Añadió que han intentado evitar por todos los medios la convulsión lo que no frenará "la responsabilidad que tengo en este momento de continuar con este proceso de transicion porque así lo demanda el pueblo que quiere un verdadero retorno a la democracia", dijo.



Añez dijo que cada día ora para que con la bendición de Dios todos los países sudamericanos que viven en dictadura puedan ser libres. "Ojala ustedes puedan salir de esto", le dijo a Guaidó.



El presidente encargado de Venezuela le respondió: "Así será presidente. Hemos denunciado la pretensión del dictador Maduro que si bien él es un incapaz, tiene la capacidad de mover estos grupos que tratan de destruir las democracias".



También le dijo a Jeanine Añez que su firmeza y determinación es la de todo un continente que confía en la democracia, en el poder del pueblo y en la justicia y en la recuperación de la democracia.



"Tenemos un gran reto y hoy estamos manifestando en 23 estados y en Caracas mantendremos una protesta que continúa mañana y el lunes saldrán las enfermeras y maestros y todos por la reivindicación de la democracia que es la causa común en este momento", dijo Guaidó.



En la larga conversación, coincidieron que el socialismo del Siglo XXI ya no tiene cabida en los países de Sudamérica y que se vienen más cambios en Nicaragua y Cuba que aún están presos de un socialismo que no duda en matar al mismo pueblo.



Concluyeron este diálogo con el compromiso de que Guaidó designará a los representantes de su país en la embajada de Venezuela en Bolivia y Añez que espera a la misión diplomática para establecer relaciones con la venezuela diplomática.