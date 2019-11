Secretario de la OEA: Morales no supo separarse del poder y tiró por la borda su legado político





16/11/2019 - 12:22:17

La Paz, (ABI).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que el expresidente Evo Morales no supo separarse del poder a tiempo y que "tiró por la borda" su legado político a propósito de su forzada dimisión de la Presidencia de Bolivia el domingo anterior en medio de masivas protestas contra un "fraude electoral".



Morales ganó los comicios del 20 de octubre, pero no pudo sostener su victoria ante la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que constató fraude y manipulación de datos y recomendó una nueva votación.



"Tenía un inmenso legado político en función de haber sido el primer presidente indígena de Bolivia y por toda una construcción social que había trabajado. Y todo ese legado lo tira por la borda", dijo en entrevista con el periódico digital Excélsior publicada el sábado.



En anteriores días, Almagro dejó en claro que la "reelección no es un derecho humano", en referencia al argumento utilizado por Morales para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo habilite como candidato.



El TCP anuló en 2017 el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 en el que ganó el "No" a la repostulación de Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera;



Almagro ofreció el viernes a la presidenta interina Jeanine Añez el apoyo de la OEA para llevar adelante el próximo proceso electoral y comprometió el envío de una misión de observadores.



"Conversé con @JeanineAnez, Pdta de Gobierno provisional de #Bolivia. Transmití apoyo de Secretaría General @OEA_oficial para próximo proceso electoral. Acordamos envío de Misión de #OEAenBolivia para cooperación electoral previa a elecciones y reiteramos llamado a pacificación del país (Sic)", escribió en su cuenta en Twitter.