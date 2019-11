Clubes y FBF con propuestas diferentes







El Día.- El reinicio del torneo Clausura se define este sábado en la reunión que tienen programada los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) con los representantes de los clubes profesionales. Ambas partes tienen propuestas diferentes: algunos equipos quieren dar por cuncluido el torneo y que no haya descenso; otros quieren que el balón empiece a rodar desde el próximo miércoles. La decisión será tomada esta mañana en la capital cruceña.



Con un ejemplo claro. El presidente de Destroyers, Carlos Blanco, sigue manejando la idea de dar por concluido el Clausura y que no haya descensos, resaltando que ayudaría a Sport Boys a quien quiere ayudar: "Mañana (hoy) estaremos los 14 clubes (delegados) y tenemos que analizar muchos puntos, como el manoseo al que es sometido Sport Boys, no se puede obrar de esa manera", explicó.



"Tengo un montón de ideas que las daré a conocer por el bien del Toro y demás clubes que nos encontramos limitados económicamente, tenemos que ver la forma de cómo solucionar las cosas y darnos una mano, todo se puede hacer si hay unidad, pero son puntos de vista que tengo y que no los hice conocer aún", agregó.



Que reinicie. La postura de la FBF es reiniar el campeonato la próxima semana, a esta idea se suman la mayoría de los clubes del occidente. Otra de las propuestas es trasladar el fútbol a los departamentos con menor conflictos.