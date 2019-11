San José y Sport Boys pierden puntos por deudas







16/11/2019 - 09:05:48

El País.- Como consecuencia de la deuda a cinco jugadores (en total) los equipos de San José y Sport Boys vuelven a perder puntos en mesa, la resolución fue oficializada por Marcos Goitia, miembro del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD). Las cosas se complican para ambos, pues da la casualidad que no trabajan debido a que los directivos no les cancelaron sueldos de hasta cinco meses.



“La determinación está asumida. Las demandas fueron por deudas a jugadores”, explicó Goitia, quien además informó que también se analizaron otros casos pendientes. “El tema es por cinco jugadores”, añadió el miembro del Tribunal, quien además explicó que en ambos casos los directivos tienen 10 días (a partir de la resolución) para cancelar los futbolistas que demandaron.



Los miembros del TSDD se reunió en la ciudad de Santa Cruz la noche del jueves y este viernes dieron a conocer las resoluciones, en el caso específico de los santos y el Toro, este último quedó al flote y los problemas internos agobian a los jugadores quienes quedaron “huérfanos” debido a que su presidente, el exministro de Gobierno, Carlos Romero no se contactó con los directivos y se desconoce su paradero.



El Tribunal Superior de Disciplina Deportiva cayó con todo en contra de ambos clubes, además de advertir que esa sanción no queda ahí, pues si no cumplen con los pagos volverán las sanciones. Los santos deben cancelar a los jugadores Gustavo Salvatierra (ocho mil dólares aproximadamente), Miguel Suárez (16 mil) y Yasmani Duk (24 mil).



Mientras que los directivos (que hasta la fecha no aparecen) del club Sport Boys tienen que cancelar a Jorge Ruth (15 mil dólares) y Saidt Mustafá (17 mil). En los pasados días el presidente del club Aurora y miembro de la Federación Boliviana de Fútbol, Jaime Cornejo pidió la quita de puntos al Toro además de la renuncia de los miembros del TSDD.