Aurora deja el descenso directo tras resolución







16/11/2019 - 09:04:04

Opinión.- El Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determinó ayer quitarle tres puntos a Sport Boys y San José por deudas pasadas que no pagaron. La medida modificó la parte baja de la tabla acumulada, donde Aurora pasó a ocupar la penúltima casilla (33 puntos) en el descenso indirecto, y el Toro cayó al último peldaño (31 enteros), en el directo.



En este panorama, el Celeste qhochala tomó algo de oxígeno, puesto que lleva nueve partidos sin conocer de victorias con seis caídas y tres empates. Su último triunfo tuvo lugar ante Oriente en agosto pasado, en Cocha.



La escuadra dirigida por Julio Baldivieso trabajó ayer en su recinto de Alalay, donde llevaron adelante una sesión de fútbol en espacio reducido con énfasis en las secuencias ofensivas. Willan Álvarez destacó e hizo goles.



La consigna para el club valluno es continuar escalando en la tabla para alejarse de la zona de descenso tanto directo como el indirecto.



La sanción para el Toro y el equipo de la V Azulada representa la segunda vez que pierden puntos en el presente torneo, por los problemas económicos.



En el caso del cuadro azul de Warnes, los demandantes fueron sus exgoleros Jorge Ruth (15.000 dólares) y Saíd Mustafá ($us 17.000).



Para colmo de males, los problemas no terminan ahí para una institución que arrastra cinco meses de sueldos adeudados a su primer plantel, la renuncia del entrenador Víctor Hugo Antelo días atrás y la incertidumbre por no tener noticias de su presidente, Carlos Romero, exministro de Gobierno.



Otra demanda llegó al club y se trata del paraguayo Marcos Miers, que demandó al Toro ante la FIFA por 20.000 dólares. Sport Boys tiene plazo hasta el miércoles para cancelar esta deuda o estará expuesto a perder más puntos en la tabla de posiciones.



A San José le demandaron y ganaron Gustavo Salvatierra (ocho mil dólares aproximadamente), Miguel Suárez (16 mil) y Yasmani Duk (24 mil).



Toda esta problemática será abordada hoy (10:00) en el Consejo Superior de la División Profesional, en Santa Cruz.