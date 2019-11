Gobierno: Reponer gasoducto en el Trópico costará $us 500 mil





16/11/2019 - 08:55:32

Opinión.- La reposición del daño ocasionado a un gasoducto en el Trópico costará al menos medio millón de dólares, según estimaciones del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. Detalló que se identificaron cuatro puntos críticos en el país donde las protestas contra la sucesión constitucional de Jeanine Áñez, para llamar a elecciones, amenazan con destruir infraestructura pública causando graves perjuicios a la población y desabastecimiento.



En una evaluación preliminar, reveló que por semana se pierden 1.5 millones de bolivianos debido a la imposibilidad de vender gas al mercado interno.



Entrevistado ayer en radio Panamericana, Zamora reveló que “hicieron volar” 200 metros de ducto en una zona ubicada a 18 kilómetros de Villa Tunari.



El atentado fue denunciado el miércoles por el ministro de Defensa, Arturo Murillo, quien lo consideró un hecho "muy grave" que deberá ser sancionado de manera drástica, según declaró a Panamericana.



Antes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó de una caída de presión en el gasoducto Carrasco-Cochabamba que puso en riesgo la dotación de gas natural a Cochabamba, La Paz y Oruro.



El segundo punto crítico por las amenazas de los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) es la planta de Senkata, principal abastecedora de líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a La Paz, donde los bloqueos impiden el abastecimiento y ya dejaron 50 industrias cochabambinas afectadas.



El tercero son las plantas de Bulo Bulo (productora de úrea) y la de Carrasco (que provee gas para producir úrea). La toma redujo la producción al mínimo y en pocos días ya no podrá cumplir los contratos de exportación.



El cuarto punto crítico está al norte del país, donde el bloqueo no permite distribuir Gas Natural Licuado (GNL).



Zamora dijo que lo “sintomático” es que no hay interlocutores en los grupos movilizados y tampoco demandas específicas, lo que demuestra que solo se busca desestabilizar la gestión y tratar de “destituir agresivamente un Gobierno de transición”.



EXPORTADORES La Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) informó ayer que los conflictos en país ocasionan la pérdida de aproximadamente 380.000 dólares diarios a ese sector.



En un comunicado difundido a los medios, Cadexco expresó su beneplácito por la sucesión constitucional de la presidenta Jeanine Áñez y solicitó “con vehemencia” al nuevo Gobierno transitorio que puedan generarse las garantías constitucionales necesarias de seguridad, transitabilidad y servicios en el país para un inmediato restablecimiento de las actividades productivas exportadoras.



Insiste en la urgente necesidad de contar con vías expeditas, ya que los bloqueos ocasionaron incumplimiento de contratos, lo que supone “elevadas penalidades económicas”. También hace notar que la actual situación afecta la empleabilidad y la competitividad del país.