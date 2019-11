Escasez de verduras por bloqueos en Santa Cruz







16/11/2019 - 08:29:26

El asambleísta de la provincia Florida, Reinaldo Seas, informó ayer que más de 120 camiones cargados con verduras y hortalizas están retenidos por los bloqueos que se registran en la carretera a los Valles de Santa Cruz y alertó que si no llegan a los mercados locales el producto puede perderse en desmedro de los mismos agricultores.



Piden apoyo. "Desde ayer venimos acudiendo a la Policía aquí a que nos puedan ayudar en el tema de los bloqueos que está ocurriendo desde aquí en la provincia Florida son muchos camiones cargados con verdura y hortalizas que no pueden pasar hacia los mercados locales.", dijo a los periodistas.



Explicó que los puntos de bloqueo están ubicados en las comunidades de Tiquipaya, Petacas, Tarumá, Los Negros y Mairana. "Nuestros productores nos están llamando e implorando para que se levanten estas medidas porque nos está perdiendo cualquier cantidad de producción papa, tomate, verduras y hortalizas que se está fregando en el camino", acotó.



Agregó que los grupos de bloqueadores afines al Movimiento Al Socialismo incluso amenazan con tomar la estación de bombeo de petróleo y gas del municipio de Samaipata que abastece los departamentos de Cochabamba y La Paz.



Al respecto, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, advirtió que no se permitirá el desabastecimientos del productos y combustibles, tampoco el atentado a las infraestructura de empresas del Estado. Acotó que se procederá a actuar con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) para evitar estas acciones que perjudican a la población.