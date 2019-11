Evo recibirá casi $us 10 mil al mes de diputados mexicanos





Página Siete.- Se mueve en dos vagonetas blindadas, tiene 14 personas asignadas a su seguridad y vive en una mansión. Además, recibirá mensualmente 189.500 pesos mexicanos, 9.869 dólares, “cortesía” de los diputados federales y senadores de Morena (el partido del Presidente) para su manutención en México. Más de lo que gana el Presidente mexicano.



Según el diario El Heraldo, ese fue el monto que acordaron las bancadas de ese partido, de acuerdo con el líder de sus diputados, Mario Delgado, y el senador Alejandro Armenta, y a propuesta de Gerardo Fernández Noroña, quien hizo un llamado a sus compañeros de bancada para armar una “cooperacha”, para Morales, una especie de “vaquita” en Bolivia.



Cada uno de los 256 diputados y 60 senadores de ese partido, más los 34 del PT y 24 del PES, aportará 500 pesos para el refugiado.



Entre Morena y sus aliados PT y PES, tienen 319 diputados (Morena 259, PT 34 y PES 26), por lo que Morales recibirá casi 200 mil pesos, un monto mayor al salario del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien percibe 108 mil pesos netos mensuales, 5.621 dólares.



En los últimos días se publicaron en redes videos del exmandatario en los que aparece saliendo de un elegante restaurante ubicado en el exclusivo barrio Roma de la Ciudad de México. De acuerdo con usuarios de redes sociales y Milenio Televisión, el exmandatario estuvo acompañado de Óscar Argüelles, asesor de comunicación social del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y escoltado por al menos cuatro elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP).



Morales también fue filmado cuando salía del museo de la Ciudad de México escoltado por 14 guardaespaldas. “Una escolta que no la tiene ni López Obrador”, comentó un periodista mexicano, que además cuestionó: “si no es el Estado Mayor presidencial, cómo se parece”.



Las críticas



La cómoda vida de Morales en México ha desatado múltiples críticas contra el presidente López Obrador. Pablo Hiriart, de El Financiero México, dijo que “lo inflan (a Evo) porque el Gobierno mexicano necesita construir una gran figura en la cual reflejarse como víctima, y distraer la atención de su incompetencia para gobernar”.



“Ni en Bolivia ni en el aeropuerto de la CDMX Evo Morales mencionó a las Fuerzas Armadas de su país como parte del movimiento que provocó su renuncia. Dijo que fue ‘un golpe cívico al que se sumó la Policía’. Y se le recibe como héroe de una resistencia o víctima de una asonada castrense en Bolivia. ¿De cuándo acá el Presidente de un país renuncia por el enojo de unos policías? Evo es un personaje chiquito que salió huyendo de su país porque se robó las elecciones y la gente enfureció y tomó las calles”, escribió Hiriart en un editorial titulado “El ridículo show de Evo y Marcelo”.



Una encuesta realizada en México reveló que más del 60% de los consultados están en contra del asilo que su gobierno dio a Morales.



El presidente López Obrador calificó de “mezquinos” a quienes cuestionan las atenciones de México a Morales. Lamentó que los “conservadores” estén preguntando por los costos de manutención que se darán para el asilo del boliviano y confirmó que su gobierno ya le ofreció un inmueble el tiempo que sea necesario.

Morales rodeado de gente en el Zócalo de Ciudad de México.

Foto: El Universal



Según el medio digital excelsior.com.mx, Evo vivirá “en una casona de estilo francés, ubicada en Huixquilucan, estado de México, cuenta con una superficie de 51.000 metros cuadrados y debe ser usada para albergar a exmandatarios extranjeros en una visita oficial”.



Sin embargo, también circula la versión de que llevarían a Morales a La Herradura, una zona residencial de Naucalpán, en el estado de México.



Marko Cortés, presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), rechazó la protección y apoyo al expresidente boliviano. “Nuestro rechazo a la decisión del Gobierno de México de dar asilo a quien violentó la voluntad popular para perpetuarse en el poder”, publicó en su cuenta de Twitter.



También algunos miembros de la comunidad boliviana en el país cuestionaron el asilo a su expresidente. “Evo Morales debió haberse quedado en Bolivia a asumir responsablemente todos los cargos y ser juzgado por el nuevo Gobierno”, dijo Erika Camacho, una de las representantes de la comunidad.



La Conferencia Episcopal de México pidió a AMLO igualar la actitud humanitaria para Morales con los migrantes centroamericanos que están en México.



Protestan en la Embajada de México



Un grupo de ciudadanos bolivianos protestaron ayer frente a la Embajada de México en La Paz por el trato privilegiado que recibe el expresidente Evo Morales de parte del Gobierno mexicano.



Los manifestantes vestían máscaras del bufón Kusillo y llevaban carteles con mensajes como “Gobierno de México: no protejan al dictador”; “México viola las convenciones internacionales”; “Evo y Chapo, un solo corazón; “México, refugio del narcodictador”; “Evo=División, dividiste Bolivia, ¿ahora México?”; o “Si Linera les dice que es licenciado y Evo que sabe aymara, ¡no les crean!”.

La protesta de ayer en las puertas de la embajada.

Foto:Redes Sociales



Las personas, que permanecieron durante varias horas en la legación, gritaron: “Sí fue fraude, no fue golpe”.



Morales fue recibido por el Gobierno mexicano y hoy goza de asilo político, aunque sigue haciendo declaraciones a través de Twitter.